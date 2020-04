Debreczeni és Zdolik a Grundfos Tatabányához igazolt

A Kék Tigrisek bronzérmes férfi gárdája tovább erősödik, az új szezonban Debrecezni Dávid és Zdolik Bence is a csapat tagjai lesznek.

A Grundfos Tatabánya KC bronzérmes férficsapat tovább erősödik. A klub bejelentette, hogy az új szezonban Debrecezni Dávid és Zdolik Bence is a Kék Tigriseket erősíti. Három közös dolog ezen túl is van bennük. Mindketten 28

évesek, 199 centi magasak és két évre kötelezték el magukat a Bányászhoz. Debreczeni Dávidot nem kell különösebben bemutatni a kézilabda-szurkolóknak. A beálló évekig a Ferencvárost erősítette. Onnan igazolt most az EHF-kupa résztvevő, és bajnok bronzérmes Tatabányához. – Hadd kezdjem azzal, hogy szerettem a Ferencvárosban kézilabdázni – mondta Dávid. – De lejárt a szerződésem, így szabadon igazolhatóvá váltam. Menedzserem körülnézett, milyen lehetőségeim vannak. Mondhatnám, egy közös érdeklődés, illetve megkeresés eredményeként választottam a Tatabányát.

A kiváló játékos szólt arról is, hogy új klubja olyan hely, ahová szívesen jönnek a magyar játékosok, és ez neki is tetszett.

– Vonzó volt az edző személye, a rendkívül lelkes szurkolók, a szakmai előrelépés lehetősége, a klubnál tapasztalható hozzáállás, és nem utolsó sorban a tatabányai csapatnál kialakult pozitív hangulat – emelte ki a beálló. – Emellett azt is szem előtt tartottam, hogy egy olyan gárdához jövök, amely most már évek óta bronzérmes és EHF-kupa résztvevő. Ezért úgy gondoltam, megpróbálom megmutatni magamnak, illetve bizonyítani, hogy egy ilyen inspiráló közegben megállom a helyem. Debreczeni Dávid szólt arról is, hogy szeretne minél hamarabb beilleszkedni. Erre jó esélye is van, hiszen új csapatának játékosait szinte kivétel nélkül meglehetősen régóta ismeri.

A Zdolik Bence tíz évet töltött a Tatabánya egyik legnagyobb ellenlábasánál, a Balatonfürednél. A jobbkezes bombázó üstökösként robbant be a magyar kézilabda élvonalába és a válogatottba is. Majd néhány sérülés alaposan hátráltatta pályafutása kiteljesedését. – Hosszú idő után elmondhatom, teljesen egészséges vagyok, így megyek Tatabányára – fogalmazott az átlövő. – Tíz év füredi kézilabdázás után úgy gondoltam, új, pozitív impulzusokra van szükségem, és ezt Tatabányán remélem megtalálni. Egyébként már évekkel ezelőtt is szívesen jöttem volna ide, úgy látszik, most jött el az ideje.

Bence kiemelte, hogy csak jó híreket hallott új csapatáról, amely összetartó, baráti közösség, egy remek szurkológárdával a háta mögött. Ezen túl Matics mestert is kiváló edzőnek tartja. – Azt mondom, amióta Matics Vladan edző és Marosi László klubelnök beszélt velem, azóta nagyon készülök, nagyon várom már, hogy új csapatomba bizonyíthassak. Jó lenne, ha ismét megszereznénk a bronzérmet vagy akár fényesebbet is. Az EHF-kupában is szeretnék a csapattal előre lépni. Úgy gondolom, ha sérülésmentes lesz a szezonom, akkor megfelelek a velem szemben támasztott elvárásoknak, együtt a társakkal pedig még többet szeretnék nyerni így remélem, még sikeresebbek leszünk.