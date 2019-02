Csúcsrangadóval kezdi a tavaszi pontvadászatot a Grundfos

Egy filmkrimi forgatókönyvét sem lehetne izgalmasabb papírra vetni, mint ahogy az elsőosztályú férfi kézilabda-bajnokság tavaszi nyitánya íródott.

A Tatabánya olyan rangadóra készül szombaton, amely akár a pontvadászat végső eredményét, helyezését is befolyásolja.

KÉZILABDA NB I., férfi, 14. forduló

Balatonfüred – Grundfos Tatabánya KC

Balatonfüred, szombat: 14 óra 45.

A tabellán jelenleg, három ponttal a füredieket megelőző, harmadik kék-fehérek és a negyedik Balaton-partiak összecsapásával kezdődik a tavasz az élvonalban. Vendégsiker esetén, a Tatabánya jócskán megerősíthetné dobogós pozícióját. Ám az igazsághoz tartozik, eddig kevés babér termett a Grundfos KC-nak Füreden. Most is kiélezett, nagy csatára számít Matics Vladan, a tatabányaiak mestere.

– Nem lesz egyszerű – fogalmazott a vezetőedző. – Füreden nekünk általában nem ment eddig a játék. Emellett mindössze hétfő óta készülhetünk teljes kerettel együtt. Ennyi időnk jutott a két új játékos „beépítésére” is. Sőt, a jobboldali átlövőnk, Vrankovics is csak a napokban tért vissza klubunkhoz. De nem csak ez mondatja velem, hogy hazai pályán a vendéglátóink az esélyesebbek. Ám a labda gömbölyű, a sport pedig azért sport, hogy szülessenek meglepetések.

A mérkőzés külön pikantériája, hogy a két szövetségi kapitány most először kerül csapatai révén egymással szembe.

– Nem hiszem, hogy meg tudnának lepni egymást – emelte ki Matics mester. – Mi ugyanis tudjuk, hogy egy nagyon stabil, masszív, agresszívan védekező ellenfélhez látogatunk. Úgy gondolom, az a gárda kerekedhet a másik fölé, amely adott esetben több könnyű gólt tud szerezni. Az általános recept pedig, hogy jól, nagyon jól kell kézilabdáznunk még úgy is, hogy a Füred nem igazán fekszik nekünk. Azt hiszem, az a legjobb edzői magatartás egy ilyen rangadó előtt, hogy nem teszek plusz terhet a játékosok vállára. Nem beszéljük túl a találkozó jelentőségét, hiszen még nagyon hosszú a bajnokság.

A házigazdák mellett szól az is, hogy náluk kevesebb volt a játékoskereten belüli változás. A vendégeknél ellenben Borzas Urost és Nagy Bencét is be kell(ett) „csempészni” a kék-fehér alakulatba. Győri Mátyásra, aki rehabilitációs edzéseket végez, még mindig nem számíthat a szakvezetés. Egyébként sérült, beteg játékosa nincs a Tatabányának.

Az összecsapáson Bíró Á.és Kiss O. játékvezető fújják majd a sípot.