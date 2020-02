Csak a győzelem a Dorogi FC célja a Vác ellen

A visszavágás reményében fogadja a sereghajtó Vácot a hétvégén a Dorogi FC.

A tabella két végpontján lévő csapattal játszik ezekben a hetekben a Dorog: a listavezető MTK után most a sereghajtó Váccal méri össze erejét. A Pest megyeieknek pedig van is miért visszavágni, hiszen egyetlen győzelmüket történetesen épp a dorogiak ellen szerezték ősszel (2-0)… A Vác folyamatosan anyagi gondokkal küzd, ez a szereplésükön és a játékoskereten is meglátszik: számos fiatalt, 17–20 éves futballistát foglalkoztatnak, a teljes játékoskeretben csak heten idősebbek 25 évnél. A találkozó egyértelmű esélyese tehát a Dorog, ám az őszi meccs jól mutatja: félvállról semmiképpen sem szabad venni a hétvégi riválist.

– Szeretnénk revansot venni az őszi vereségért, de ez nem lesz könnyű, hiszen a Vác amolyan minden mindegy alapon, felszabadultan játszhat – fogalmazott Balogh Pál, a Dorogi FC szakmai igazgatója.

A dorogiaknál Délczeg Gergely játéka kérdőjeles, míg Csillag Dáriusz csak a szezon vége felé térhet vissza. Eltiltottja nincs a csapatnak. A másodosztályban több rangadót is rendeznek a hétvégén: a kiesés ellen menekülő Szolnok fogadja a vonal alatt lévő Haladást, míg a dobogóra pályázó csapatok is egymás ellen vívnak: a negyedik Siófok utazik a dobogó legalsó fokán álló Győrhöz.