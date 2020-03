Bresztbe igazol nyáron a Tatabánya klasszis kézilabdázója

A bosnyák válogatott beállós Vladimir Vranjes nyáron négy év után hagyja el a Tatabánya együttesét és a fehérorosz Meskov Breszt csapatába igazol.

A nyáron újabb játékos, Vladimir Vranjes távozik a Grundfos Tatabánya KC férfi kézilabdacsapatától. Az már ismert, hogy a montenegrói szélső Milos Vujovics, a tavalyi gólkirály júniustól már a német Füchse Berlin játékosa lesz. A berlini „rókák” egyébként a jelenlegi EHF-kupa kiírásában éppen a tatabányai Kék Tigrisek csoportbeli ellenfele. A másik – már biztos távozó – Dénes János, a gárda csapatkapitánya, aki tizenkét szezont követően távozik, és a Balatonfüreden folytatja pályafutását.

A napokban a fehérorosz Meskov Breszt hivatalos Facebook-oldalán már be is jelentette Vranjes érkezését. Négy szezon után a hagyja el az élvonalbeli Tatabányát a népszerű beállós. Már az is biztossá vált, hogy a 31 esztendős Vranjes kétéves szerződést kötött a Bajnokok Ligájában szereplő bresztiekkel.

A bosnyák válogatott beálló 2013 óta játszik hazánkban. Egykor a Tisza-parti élcsapatnál, a Szegednél kezdte meg magyarországi karrierjét, majd onnan igazolt a Bányászhoz, amelyben a 2019–2020-as szezonban eddig 72 gólig jutott. Marosi László, a Grundfos Tatabánya KC elnöke Vranjes eligazolásáról elmondta, hogy a bosnyák kézilabdázó szerződése is lejár az idény végén. De egyébként abszolút elégedett volt a csapat, az egyesület a Vladó becenévre hallgató játékos teljesítményével.

– Vranjes is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években rendre sikerült megszereznünk a bajnoki bronzérmet – emelte ki a sportvezető. – Ezért köszönet jár, további pályafutásához pedig sok sikert kívánunk neki.