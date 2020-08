Belehízna az NB I.-be a Tatabánya 19 éves jobbszélsője

Korai bravúrokkal és szerénységgel készül a Grundfos Tatabánya a következő évadra; a csapat 19 éves jobbszélsőjét, Hornyák Bencét kérdeztük.

A nyári felkészülés alatt már többször is felkaphattuk a fejünket a Grundfos Tatabánya férfi kézilabdacsapatának bravúrjaira. Vladan Matics együttese előbb a Veszprémet, majd a lengyel Kielcét győzte le, miközben alaposan átalakított, fiatal játékosokat is szép számmal foglalkoztató kerettel kezdte meg a munkát.

A klub 19 éves jobbszélsője, a nyáron érkezett Hornyák Bence így látja az eddigieket: – Hosszú volt a szünet a koronavírus miatt, ezért nagyon vártam már, hogy találkozzam az új csapattársakkal. Az elején féltem, hiszen egyszer csak olyan nagy játékosok közé kerültem, mint Ilyés Ferenc vagy Sipos Adrián, de könnyen ment a beilleszkedés, a kapusokat leszámítva csak magyar játékosunk van. A jól sikerült edzőmeccsekből olyan sok következtetést azért nem vontunk le. Tudjuk, hogy ugyanúgy, szerényen kell tovább haladnunk.

Hornyák a tatabányaiak második legfiatalabb játékosa, a keret összetételét pedig pont ideálisnak látja, pláne, hogy a válogatott magja náluk játszik. Azt mondja, a rutinos játékosoktól, akár poszttársától, Hornyák Pétertől, akár a jobbátlövőként játszó Balogh Zsolttól is rengeteget tanulhat, és persze Matics mester is rendre ellátja hasznos tanácsokkal.

S hogy mivel lenne elégedett a korosztályos válogatott játékos az első évében a felnőttek között?

– Először is azzal, hogy kezdjük el, és fejezzük is be a szezont – mondja a járvánnyal kapcsolatos aggodalmakra reagálva. – Nagyon fiatal csapat vagyunk, próbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Az elején nyilván nem én leszek a főszereplő, de idővel szeretnék sokat játszani. A futással szerintem nem lesz gond, inkább bele kell híznom és erősödnöm az élvonalbeli mezőnybe – írja az utanpotlassport.hu.