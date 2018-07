Befejeződött a bajnokság, a Gelato lett az első

A 38–39. fordulókkal befejeződött a tatabányai városi bajnokság. Ebben a két fordulóban azonban már érződött a nyár elszívó ereje, nem mindig tudtak teljes létszámmal kiállni a csapatok a mérkőzésekre.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A játékosok egyéni átlagai alapján vezetett listán nyolcan is 270 faátlag felett teljesítettek, ez pedig vastagon NB-s szintet jelent. A legeredményesebb ifj. Ley Attila (Turmix) lett 279,6 fával, őt két hölgy követi: Rohrbacherné Anda Szilvia (D és Z, 273,9), valamint Szabó Renáta (MUT Hungária, 273,1).

Jellemző a magas színvonalra, hogy még a 25. helyhez is 260 fa feletti átlag kellett. A kiváló eredményekhez természetesen jól előkészített pálya kellett, melyért Szabó Józsefnek (Hídláb) jár a köszönet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A bajnokságot a múlt évihez hasonlóan a Gelato gárdája nyerte. A lejátszott 36 meccsükből csak négyet nem nyertek meg, 1 döntetlen mellett 3 vereség csúszott be. Csak 2 ponttal maradt el tőlük a D és Z alakulata, amely kicsit későn kezdte az üldözést. A dobogó alsó fokára a VP Max 2000 futott be, megelőzve a SzuperLányokat. Gratuláció az Öregfiúknak is jár, hiszen bár a táblázat alján végeztek, de azért szereztek pontot egy kiharcolt döntetlennel. Az eredményhirdetéskor minden résztvevő csapat kupát vehetett át, helyezéstől függetlenül. A dobogósok vastaps kíséretében kapták meg az érmeket.

A következő bajnokság szeptember 3-án indul, a szervezők új csapatok jelentkezését is várják, amelyek szívesen megmérettetnék magukat. Addig nyári mini bajnokság néven, felsőház– alsóház bontásban küzdenek a csapatok öt fordulón át.