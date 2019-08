Bányásznapon a Bábolnával játszik a Tatabánya

A hétvégén több egyértelműnek kinéző találkozót is rendeznek a megyei első osztályban, de meglepetés bármikor lehet.

Ezúttal minden találkozót egy időben, vasárnap 17 órakor kezdenek. Tavaly ilyenkor hatalmas rangadónak ígérkezett az Oroszlány–Koppánymonostor derbi, ebben a szezonban viszont az Oroszlány eléggé beragadt: három kör után nulla ponttal, és mindössze egy rúgott góllal áll az ezüstérmes gárda.

Ezzel szemben a lila-fehérek ott folytatták, ahol az előző szezonban abbahagyták: stabil, harcos játékuk két győzelmet és egy vereséget eredményezett. A hat pontnyi különbség ugyan nem sok, de ha ezen a hétvégén sem szerez pontot az Oroszlány, óriási gondban lesz az ősszel, míg a Koppánymonostor ostromolhatja a dobogót egy győzelemmel.

Az ősz meglepetéscsapata eddig a Bábolna, hiszen harmadik helyről várják a hétvégén. Nem lesz egyszerű feladat számukra a hétvégi kirándulás, hiszen Tatabányára látogatnak. A Tatabánya hibátlanul vezeti a tabellát, és feltett célja a csapatnak, hogy az utolsó forduló után is így álljon.

Természetesen a kék-fehérek a Bányásznapi párharc esélyesei, a sok néző előtt jó játékkal verhetik a Bábolnát. Fontos rangadó lesz a Sárisáp–Vértesszőlős is. A két csapat közül a vendégek kezdték jobban a szezont, tekintve, hogy eddig mindhárom meccsüket megnyerték, míg a Sárisáp eddig csak egy győzelmet tudott felmutatni. Ettől függetlenül teljesen háromesélyes lesz a párharc. A Nyergesújfalu az előző héten mutatkozott be egy győzelemmel, aztán szerdán ismét nyertek, méghozzá a Vértessomló elleni elhalasztott párharcot pótolták akkor. Így gyakorlatilag hat ponttal nyitott Jánosi Dániel gárdája, a Tata pedig néggyel áll.

A Nagyigmánd viszont nullával, három vereséggel kezdett a csapat, ráadásul a hétvégén a száz százalékos Zsámbékot fogadják. A Zsámbék eddig két mérkőzésen lépett pályára, de ez is elég volt ahhoz, hogy 13 gólt szerezzen a csapat, és a Nagyigmánd is veszélyben van emiatt, tekintve, hogy Mohácsi Antal csapata pont ugyanennyit kapott. Ha a Zsámbék nyer, továbbra is hibátlan maradhat, ami egy jó szezonkezdés lenne Bodó László fiainak. Dupai Jánosnak alaposan főhet a feje, hiszen alig van meg a létszám. Eddig két vereséget tudott felmutatni a Vértessomló, ráadásul a hétvégén az Esztergom látogat hozzájuk. Az Esztergom ugyan még nem tudott győzni, így javítani akarnak a hétvégén. Erre most minden lehetőség adva van számukra.

Atlasz Geodézia, Megyei I. osztály, 4. forduló

OBSK Oroszlány-Koppánymonostori SE

Sebestyén Ferenc, az Oroszlány vezetőedzője: Nem akarom túlbonyolítani. Próbáljuk rendezni a sorokat, minél hamarabb magunkra találni, a hibákat minimalizálni és csapatként együttműködni. Hogy ez mire lesz elég, az vasárnap kiderül. Mester Zoli tavaly ugyan visszavonult, erre a pár meccsre még visszatért, de vasárnap játssza nálunk utolsó meccsét. Szeretnénk megköszönni odaadó játékát!

Tatabányai SC-Bábolnai SE

Bekő Balázs, a Tatabánya vezetőedzője: Egy elég hosszú sorozatnak vagyunk a végén, egész augusztusban szerda–vasárnap ritmusban játszottunk. Próbáltam forgatni a csapatot, amennyire lehetett. Ez az edzések rovására is ment kissé. Jó állapotban vagyunk, és úgy várjuk a találkozót, hogy hazai pályán meg kell nyernünk a mérkőzést. Remélem, hogy Bányásznap alkalmából sok néző látogat ki a találkozóra, és egy jó meccset láthatnak!

Sárisápi BSE-Vértesszőlősi SE

Karcagi Pál, a Sárisáp vezetőedzője: Rosszul kezdtük a bajnokságot. Sajnos továbbra sem „rózsás” a helyzetünk, sérülések, eltiltás nehezíti a keretet, ráadásul a megerősödött, jól rajtoló Szőlős az ellenfelünk. Kíváncsian várom, mit tudunk kihozni a találkozóból…

Tatai AC-Nyergesújfalu SE

Kele Zoltán, a Tata vezetőedzője: Nem mossuk össze a kupával a bajnokságot, de nehéz megemészteni a kiesést. Egy dolgunk van: összeszedni magunkat és javítani. Több odaadással, alázatos és gondolkodó játékkal sikert érhetünk el. Remélem, hogy felépülnek a sérültjeink, de közben lett két újabb kiesőnk.

Nagyigmándi KSK-Zsámbéki SK

Mohácsi Antal, a Nagyigmánd vezetőedzője: Három vereséggel kezdtük a bajnokságot, melyek közül kettő kiegyenlített volt. Azokon a mérkőzéseken pontot, pontokat is szerezhettünk volna, ha kicsit szerencsésebbek vagyunk. A Zsámbék egy nagyon jó csapat, minden téren előttünk állnak, de ha a szerencse is mellénk áll, akkor esetleg pontot vagy pontokat szeretnénk szerezni.

Vértessomlói KSK-FC Esztergom

Dupai János, a Vértessomló vezetőedzője: Gondjaink vannak. Sok a sérült, Koller, Eigner Balázs súlyos ráadásul. Vannak eltiltásaink is, több sebből vérzünk. Reméljük, hogy télen tudunk erősíteni, addig mindenkinek erőn felül kell teljesítenie.