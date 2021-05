Ott voltunk az utolsó üreslelátos Bányász-meccsen: a drukkerek már a vasárnapra gyúrtak

Visszatérhetnek a lelátókra a Bányász szurkolói a hétvégi bajnoki mérkőzésen. A drukkerek a korlátozások alatt sem hagyták magára a csapatot.

Különleges utolsó bajnokija volt a Tatabánya focicsapatának szerda este. Az utolsó üreslelátós találkozója, amelyen mi is ott voltunk. Persze a Bányász hűséges drukkerei ezekben a korlátozásokkal tűzdelt hetekben, hónapokban sem hagyták magukra kedvenceiket. Ha a lelátóról nem is, de a Sport Hotel előtti kerítéstől meccsről meccsre sokan buzdították a játékosokat. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli bejelentését követően biztossá vált, hogy a hétvégén már visszatérhetnek a védettségi igazolvánnyal rendelkező szurkolók a lelátókra.

– Na, vasárnap valószínűleg már a lelátóról nézhetjük végre a meccset – hangzott a váteszi felkiáltás a maréknyi tömegben a BKV elleni szerda esti találkozó előtt.

Már nagyon várják a szurkolók a visszatérést, ez nem is lehet kétséges. Ezt bizonyítja az is, hogy amióta üres lelátók mellett kell játszania az együttesnek, a drukkerek szinte sorfalat állva követtek nyomon minden hazai találkozót a stadion kerítése mellől. Mindent megtettek azért, hogy bármilyen körülmények között is, de láthassák a Bányászt focizni.

Büszke is lehet a csapat drukkereire, hiszen nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy a korlátozások ellenére teljes vállszélességgel a pálya mellől támogatják őket. Ez szerda este sem volt másképp. 60-70 drukker buzdította kedvenceiket, akik végül 1-1-es döntetlent játszottak a BKV Előre csapatával. Természetesen betartották a járványügyi szabályokat. Kivétel nélkül mindenki maszkot viselt, amit csak ivás vagy dohányzás idejére vettek le magukról. Bár a maszk tompítja a hangot, de így is hangosan szálltak a buzdító kiáltások a pálya irányába. A kerítés túloldalán biztonsági őrök vigyázták a rendet, nehogy pár fanatikus úgy gondolja, hogy a kerítésen belül kényelmesebb a meggyötört kék székeken.

Ennek azonban most már vége. A drukkereknek sikerült kibekkelni ezt a nehéz időszakot, végre visszatérhetnek a lelátókra, hogy onnan hajszolják győzelembe a Bányászt. Mi már biztosan tudjuk, hogy pár szurkoló a lelátón fog helyet foglalni, mert a szerdai meccsen kérdésünkre többen úgy feleltek, hogy van védettségi kártyájuk, így rájuk biztosan számíthat az alakulat a Grosics Gyula Stadionban.

A csapatnak nagy szüksége is lesz arra, hogy végre láthassák szurkolóikat, ha a lelátóra néznek, mert kemény hazai mérkőzések előtt állnak az elkövetkezendő két hétben. Mégis csak nagyobb tüzet ad, ha a pálya minden szegletéből hallják a buzdítást. Vasárnap az Érd gárdája jön a Grosicsba, ahol már nem csak a kék-fehér hazai alakulattal, hanem a mindenre elszánt hazai drukkerek hangorkánjával is meg kell küzdeniük.

A csapat a Facebook-oldalán már közölte is a belépés feltételeit. Mint emlékeztettek rá, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt álló kiskorúak szurkolhatnak a Grosics Gyula Stadionban. Fontos tudni, hogy bérletes szurkolóiknak is be kell mutatniuk a védettségi igazolványukat. Azt kérték, hogy csak az a 18 év feletti váltson jegyet, akinek megjött a védettségi kártyája, mert anélkül nem léphetnek be a létesítménybe.

– A védettségi igazolvány kizárólag valamilyen fényképes személyazonosító igazolvány felmutatásával együtt érvényes. Az igazolványok ellenőrzését még a stadion területére történő belépés előtt ellenőrizni fogja a biztonsági szolgálat. Arra kérünk mindenkit, hogy a sorban állásnál továbbra is figyeljenek a kellő védőtávolság betartására, valamint a zökkenőmentes bejutás érdekében kérjük , hogy a megszokottnál kicsit előbb érkezzenek – részletezték, hozzátéve, hogy továbbra is javasolják a maszk használatát, még akkor is, ha egyébként a stadionon belül ez már nem kötelező.

A csapat kézfertőtlenítőket is elhelyezett a mosdóknál, és azt is kérték, hogy amíg nem lépnek be a drukkerek a stadionba, addig, ahogy az kötelező is, viseljék a maszkot.