Az előkelőbb bajnoki helyezésért fognak megküzdeni a tatabányai vízilabdázók

Szerdán és csütörtökön is szoríthatunk a tatabányai vízilabdázókért. A TVSE férfi csapata a Péccsel, míg az RB-Tatabánya hölgyei a Szegeddel mérkőzik meg.

A vendégek a legjobb „újkori” élvonalbeli szereplésük kapujában állnak. A pécsiekkel szembeni párharc az egyik fél hetedik pontjáig tart. Ebben az összevetésben a TVSE-nek négy, a mecsekaljaiaknak egy pontja van, viszont a táblázaton a pécsiek állnak jobban, így ők lettek az első pályaválasztók.

A vízművesek amennyiben idegenben is győzni tudnának, azzal le is zárnák a két csapat rivalizálását, és már készülhetnének is a 9. helyért vívandó csatára. Zantleitner Tamás, a TVSE vezetőedzője azonban megjegyezte, ehhez arra lenne szükség, hogy a hazai gyors lefordulásait megakadályozzák.

Vízilabda OB I., férfi, rájátszás a 9–12. helyért, 1. mérkőzés

Pécs – Tatabányai Vízmű SE

Pécs, szerda 19 óra.

A Tisza-partiak az első mérkőzésen magabiztosan nyertek. Ám a tatabányai hölgyeknél nem a pontok vagy a gólkülönbség számít, csak a győzelem. A találkozónak azonban még hazai medencében is a vendégek az esélyesei. Zantleitner Krisztina, a tatabányaiak szakvezetője abban bízik, hogy fiatal gárdája egy jó meccset játszik a jóval rutinosabb szegediek ellen.