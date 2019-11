Az otthoni környezetben veretlen Esztergom tovább növelheti győzelmi sorozatát

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályának 13. fordulója vár ránk. Jó mérkőzésekből most sem lesz hiány, és adott esetben ismét változhat a dobogó felállása.

Vasárnap 14 órakor ismét hat pályán indul útjára a labda. Esztergomba a Zsámbék látogat, hogy sorozatban harmadik rangadóját játssza le. Az elmúlt kettőből (Nyergesújfalu, Koppánymonostor) négy pontot szerzett a zöld-fehér csapat, most a hazai pályán zseniális Esztergom lesz a feladat.

Jelenleg három pont a két gárda közti különbség, de az Esztergom hazai pályán még nem szenvedett vereséget, három győzelem mellett egy döntetlen a mérleg. Ha a Zsámbék győz, közelebb kerülhet a dobogóhoz, viszont ha otthon marad a három pont, ugyanannyi egységgel fog állni a két gárda.

A listavezető Tatabánya a fárasztó szerdai összecsapás után most Tatára látogat. A papírforma egyértelműen vendéggyőzelmet vetít előre, hiszen a kék-fehérek eddig minden meccsüket megnyerték, míg a Tata a középmezőnyben tanyázik. A végeredménytől függetlenül a Tatabánya mindenképpen vezetni fogja a tabellát.

Alsóházi rangadót rendeznek Nagyigmándon: a sereghajtó igmándiakhoz az Oroszlány látogat majd. Sebestyén Ferenc csapata egyelőre keresi önmagát, már az előző fordulóban győzni tudtak, de így is csak a tizedik helyről várják a folytatást, holtversenyben a Kecskéddel.

A Nagyigmánd eddig összesen egy pontot szerzett, így nagyon nehéz helyzetben van a csapat. Most a kétarcú Oroszlány ellen próbálják meg növelni ezt a számot. A Bábolna is remek formában van, és ezt Vértessomlón szeretnék folytatni. A hazaiakat sok probléma üldözi, nem véletlenül állnak az utolsó előtti helyen. A Bábolna egy győzelemmel zárkózna a dobogóhoz, míg a Vértessomló mindentől függetlenül a 12. helyen fog maradni. Kereken tíz pont a két csapat közti különbség.

Nem lesz egyszerű dolga a második helyen álló Nyerges­újfalunak Kecskéden: a bárkire veszélyes Linczmaier-legénység jelenleg csak a 11. helyen áll, de mindig bennük van a meglepetés. Jánosi Dániel csapata eddig remekül szerepel, bár idegenben eddig csak egy győzelmet tudtak felmutatni. Amennyiben a Nyergesújfalu győzni tud, biztosan a második helyről várja a csapat a folytatást, de egy vereséggel visszacsúszhatnak a dobogó legalsó sokára. Persze ehhez kellene a Koppánymonostor győzelme is.

A lila-fehérek a szintén stabil Sárisápot fogadják. Karcagi Pál együttese gyakorlatilag bárkit képes megverni, de ugyanakkor bárki ellen képes pontokat hullajtani is. Jelenleg öt pont a különbség a két csapat között, ami nem sok, ráadásul egy sárisápi győzelemmel Karcagi Pál csapata is fellép az élmezőny aljához, ami még ennél is szorosabb tabellát eredményezne. A héten a Vértesszőlős lesz szabadnapos, ami azt jelenti, hogy a fordulót követően már mindenki 12 lejátszott mérkőzéssel fog állni, aminek eredményeképp a valós tabellát lehet majd látni vasárnap estére.