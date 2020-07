Az OSE Lions játékosai feltöltődve várják az előttünk álló szezont

Már várják az új szezont az OSE Lions élvonalbeli férfi- kosárlabda-csapatának játékosai. A klub hivatalos honlapjának a gárda négy játékosa, Illés Máté, Garamvölgyi Ákos, Anda Dávid, valamint Pap Attila is nyilatkozott.

Nagyon várom már a következő szezont, túl sok idő volt ez meccsek, versengés nélkül, jó lesz újra a csapattal meccseket játszani, edzeni, készülni – fogalmazott Illés Máté. – Bízom benne, hogy októbertől szurkolóink előtt tudunk pályára lépni, akik számára szintén nagyon hiányozhat már a kosárlabda és az OSE. Számomra a nyár aktívan telik, nem szeretek sok időt kihagyni, naponta edzek, igyekszem fejlődni, amiben csak tudok.Remélem, az idei évadot nem fogja semmi félbeszakítani, mindenképpen azon leszünk, hogy egy legalább olyan sikeres szezont zárjunk, mint az előző – tette hozzá.

– Május-júniusban kevesebb idő jutott edzeni, azóta viszont mindennapi a mozgás. Kellemesen fárasztó a babázás, de élvezem minden percét – kezdte a nemrég kétszeres édesapává vált Garamvölgyi Ákos. – A múlt héten kezdtem a kosaras edzéseket teremben, eddig ahogy tudtam, szabadtéren voltam. Mellette persze erősítettem, konditerembe is eljutottam, ezzel a részével nem volt probléma – fűzte hozzá.

– Várjuk már nagyon a szezont, érezhető ez a plusz két hónap kihagyás, de lesz elég időnk felkészülni és szerintem idén is stabil keret várható. Ugyan nem tudtuk folytatni a tavalyi szezont, de hasonló szemlélettel szeretnék nekivágni – magyarázta.

– Hosszú idő telt el az utolsó edzésünk és bajnoki meccsünk óta. A víruskorszak nehézségei után viszont sikerült elkezdenem dolgozni szabadtéri edzésekkel, illetve kondicionáló tréningekkel – mondta Anda Dávid.

– Nagy szerencsémre volt két edzőpartnerem, akik befogadtak. Ez a mennyiségű és minőségű munka sokat segít, hogy jó formában érkezzek vissza Oroszlányba. A hónap végén még egy edzőtábor vár rám és utána teljes gőzzel tudunk majd készülni csapattársaimmal a következő szezonra – magyarázta. Az OSE Lions hivatalos honlapja megkérdezte az elmúlt hetekről a fiatal tehetséget, Pap Attilát is.

– Akárcsak sok másik csapattársamnak, nekem sem esett jól sem fizikálisan, sem pedig lelkiekben ez a hosszú kihagyás. Nagy megpróbáltatáson vagyunk most túl, de ezt a javamra fordítom, hiszen talán sosem voltam még ennyire motivált, mint most – fogalmazott Pap Attila. – A vezetőség bizalmat szavazott nekem a felnőtt csapatban, amit száz százalékban ki is fogok használni.