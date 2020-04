Az OSE játékosai a csapategységben látják az idei csonka szezon sikereit

Az OSE Lions NB I.-es férfi kosárlabdacsapatának újabb két játékosa, Garamvölgyi Ákos és Anda Dávid értékelte a sajnálatosan hamar véget ért szezont.

Mint az bizonyára ismert a kosárlabdabarátok számára, a szakszövetség néhány hete befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as pontvadászatot minden bajnokságban, így játékosnak, edzőnek és szurkolónak csak a visszatekintés maradt.

– Feljutóként úgy alakítottuk a helyzetünket, hogy a rájátszás is reális cél lehetett – fogalmazott Garamvölgyi Ákos. – A zárás miatt mindenki csalódott, én is az vagyok, mégis motivált maradtam. Megvolt a helyem, stabil pontja akartam lenni a csapatomnak, kaptam is lehetőséget erre. Maradt bennem bőven a szezon végéig egyénileg is. Hálásak vagyunk a szurkolóinknak, mindenhol ott voltak velünk, ezért jár a tisztelet. Köszönjük a munkát a vezetőinknek, valamint a szakmai stábnak is – zárta szavait.

– Amikor tavaly augusztusban elkezdtük a felkészülést, mindannyian tele voltunk kérdésekkel a szezonnal kapcsolatban – kezdte Anda Dávid. – Az idő múlásával egyre fogyatkoztak ezek, hiszen közösen, csapatként dolgozva komoly sikereket értünk el. Az idei munkánk titka ebben rejlett, mely sajnos nem tudott teljesen beérni a kialakult helyzet miatt, hiszen a saját épségünk érdekében be kellett fejeznünk a bajnokságot. A Magyar Kupa miatt is van bennem hiányérzet, de be kell látnunk, hogy jelenleg vannak fontosabb dolgok is.

A játékos azt is elmondta: próbál minél hasznosabban eltölteni minden napot, mentálisan fejleszteni magát és bízik abban, hogy minél hamarabb visszatérhet a kosárlabda világába.