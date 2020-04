Az esztergomi kézilabdázók a dobogón zárhatják a bajnokságot

Nem tudják még, hogy véget ért-e a szezon, de úgy fest, hogy bronzérmes pozícióban zárja az NB II-es bajnokságot az esztergomi felnőtt női kézilabdacsapata.

Bár hivatalos közleményt még nem adott ki a Magyar Kézilabda Szövetség a bajnokságokkal kapcsolatban, egyre inkább úgy tűnik, hogy bronzérmes pozícióban zárja az NB II-es bajnokságot az Esztergomi Vitézek RAFC felnőtt női kézilabdacsapata. Mezőségi Irén edző szerint roppantul furcsa ez a helyzet: még hátra lenne öt forduló a szezonból, mégis úgy kell értékelni az évadot, mintha rendben véget ért volna.

– Szerencsés volt a sorsolásunk, a hajrára maradtak volna az igazi riválisok elleni mérkőzések. Ősszel és most is a dobogó legalsó fokán zártunk – mondta a csapat trénere, aki azt is megjegyezte, hogy a szezon előtt több játékossal is sikerült megerősíteni a gárdát. Ennek és természetesen a sikeres felkészülési időszaknak köszönhetően sorban begyűjtötték a két pontokat és csak a közvetlen riválisaik, mint például az évekig stabilan NB I/B-s Szentendre, valamint a bajnoki aranyról álmodozó Komárom tudott némi borsot törni az orruk alá. Szerettek is volna visszavágni nekik, a kérdés azonban az, hogy lejátszhatják-e a visszavágókat.

– Szinte minden területen előrébb tudtunk lépni. Csapatunk belső egysége figyelemre méltó, a rutin és a fiatalság jó párost alkot. A lányok szeretnek itt játszani, a mérkőzéseken pedig látszik, hogy élvezik és játszák a kézilabdát. Akkor sem kell kétségbe esnünk, ha valamelyik meghatározó játékosunk nincsen a legjobb formában. Ilyenkor ugyanis mindig van olyan, aki átvegye a szerepét – tette hozzá.

Bár az egész évadban láthattunk jó mérkőzéseket, az edző szerint a Vasas elleni idegenbeli találkozót lehet kiemelni. A fővárosiak U22-es alakulata ellen már a félidőben is vezettek 18:21-re, végül pedig 35:39-es sikert arattak. Emellett nagy siker, hogy a fiatalokat is be tudták építeni a csapatba. Ők pedig nem csak éltek a lehetőséggel, hanem néhány góllal és szép passzokkal hálálták meg a bizalmat. Bár a jelenlegi helyzet az esztergomi csapat számára is új, a kézilabdázók igyekeznek most is formában maradni. Mezőségi Irén elmondta, hogy mindenki megkapta az edzéstervet, ami alapján otthonukban készülnek a sportolók.