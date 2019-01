Az erőnél sokkal többet kaptak az edzéstől ezek a versenyzők (fotók, videó)

Önmagukat is legyőzték, nemcsak a súlyokat azok, akik a Crossmas és a Liftmas versenyekkel búcsúztatták az óévet Tatabányán.

Ahogy arról beszámoltunk, crossfites feladatokból összeállított, valamint felhúzó (deadlift) versenyt rendezett a két ünnep között a Cutler Pulzus Fitness, így búcsúztatva a 2018-as esztendőt. De­cember 29-én: délelőtt és délután a CrossMas Challenge-en a crossfitesek mérhették össze erejüket, állóképességüket, testi és lelki teherbírásukat, míg a két etap közötti szünetben LiftMas néven felhúzó versenyt szerveztek.

Az előbbire mintegy kéttucatnyian, az utóbbira kilencen jelentkeztek, s bizony voltak, akik a 170–180, sőt, 200 kilogramm fölötti súlyokkal is megbirkóztak. Külön elismerést érdemel a mezőny egyetlen hölgy tagja, aki vállalta a nem mindennapi erőpróbát. A versenyzőknek három próbálkozásuk volt, ők maguk jelezhették mekkora súlyt szeretnének megemelni, de az fontos volt, hogy kisebb súlyt nem kérhet, mint a korábbi fogásnál. Az első három helyezett ajándékcsomaggal és éremmel gazdagodott, amelyeket az edzőterem egyik tulajdonosa, Jenei Attila adott át, de szintén ajándékkal ismerték el az egyetlen női versenyző teljesítményét is.

Bódis Krisztián személyi edző, a felhúzó verseny egyik szervezője így összegezte a megméretést: láthattunk igen szépen kivitelezett gyakorlatokat, köszönöm mindenkinek, aki eljött, gratulálok minden versenyzőnek. Mindemellett kifejezte abbéli reményét is, hogy a jövőben még nagyobb versenyeket is rendezhetnek majd.

Merry LiftMas, avagy így ünnepelnek az erős emberek A Cutler Pulzus Fitness LiftMas házibajnokságánál sportosabb senki se karácsonyozott még 😉 (Zene: Grieg: Peer Gynt)

Kuti Ádám, a terem cross training vezetőedzője a crossfit szabályai és sztenderdjei alapján, crossfitet jellemző fő gyakorlathalmazokból állította össze a háziversenyt. A hangsúly így az állóképességet igénylő kihívásoké, a gimnasztikáé és a súlyemelésé volt.

A versenyzők bizony nem egyszer legyőzték saját magukat is, például amikor kifulladva, már-már remegő lábbal álltak neki a térdmagasságban, vagy annál is magasabban lévő dobozok tetejére felugrálni, hogy csak egy példát említsünk a kihívások közül.

Ezekkel a feladatokkal birkóztak meg a Crossmas indulói

Shoulder to overhead – vállról fej fölé nyomás; Pull up – húzódzkodás; Rowing – evezés C2 ergométeren; Burpee over the rower – Burpee az evezogep fölött; Thruster – elől tartott guggolásból nyomás; Box jump – dobozra ugrás; Deadlift – felhúzás; Wall ball – guggolásból labda dobás; Hand release push up – kézelemelős fekvőtámasz; Dip – Tolódzkodás; Clean ‘n Jerk – felvétel és lökés.

Az első három női versenyző Varga Renáta, Nagy Ancsa és Hajnali Bernadett lett, míg a férfiaknál Gulyás Norbert, Beer Dávid és Hegedűs Róbert végzett az élen.– Ezzel az volt a célom, hogy minél jobban tesztelhessük a vendégeink fittségét. Így volt olyan feladatsor, ahol az állóképesség, volt, ahol inkább a súlyemelő technika, vagy éppen a gimnasztikai elemek és az ügyesség kapott nagyobb hangsúlyt – részletezte Ádám, akitől azt is megtudtuk, hogy a döntőben pedig egy kemény erőálló képességet, akaraterőt koordinációt igénylő feladatban mérhette össze tudását a legjobb 4 lány és a legjobb 6 fiú, majd ezek után avattak bajnokot.

A visszajelzések alapján lesz jövőre is Crossmas Challenge, a beszámolókból kiderült, hogy mindenki nagyon élvezte a versenyt, az azt követő kétnapos izomláz ellenére is. A kezdőknek, akik eljöttek, és a nézőnek hatalmas motiváció volt, a versenyzőknek pedig egy szuper felmérő volt, mindenki megtudta, hogy mi a gyengéje, min kell javítani és idén már erre fókuszálva telik az év Kuti Ádám szerint. Az edzőtől azt is megkérdeztük, mit jelent neki ez az edzésforma.

– A crossfit számomra a minden, akármennyire túlzóan vagy sablonosnak is tűnik ez. Hiszen egy idő után ez a sport egy életformává válik, annak minden velejárójával együtt. Ez nem csak arról szól, hogy óriási súlyokat emelünk milliószor, meg „rángatjuk” magunkat a nyújtón százszor. Itt pont olyan fontos a közösség, mint a megemelt súly nagysága.

Hiszen minden edzésen közösen halunk meg, közösen örülünk a másik sikerének, együtt biztatjuk a másikat, hogy átléphesse a határait, s egymásnak mutogatjuk mint „harci sérülést”, a leszakadt tenyerünket. Sőt, sokan itt találták meg a szerelmet, megint mások az egészségesebb életvitel miatt sikeresen váltak kismamává. S ezért mondom hogy a crossfit számomra a minden.

– részletezte az edző.

