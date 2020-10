Az első és második vív a megyei másodosztályban

A 11. forduló a bajnokság egyik legnagyobb rangadóját hozza el, hiszen a Mocsa és a Csolnok fej-fej mellett állnak a tabellán, hiszen ugyanannyi pontot szereztek.

A Mocsa még veretlen, viszont a Csolnok többet nyert, így utóbbi gárda a listavezető.

Megyei II. osztály, 11. forduló

Október 25., vasárnap, 13.30

Mocsa KSE-Csolnoki SZSE, Ácsi Kinizsi SC-Császári SE, Bajóti Szikra SE-Banai KSK, Pilismarót SC-Gyermely, Süttői SC-Kocs KSE, Tokod SE-Etei SE, DG Tát SE-Piliscsévi SE, Kisbéri SSE-Ászár KSE.

A matek egyszerű: amelyik gárda győz, az lesz az élen a fordulót követően. Egy döntetlennel a Tát örülne a legjobban, hiszen amennyiben győzne a gárda a Piliscsév ellen, a listavezető pozícióban találná magát. A papírforma alapján ez könnyen megtörténhet. A jó formába lendülő Ács a Császárral vív majd egy háromesélyes rangadót, itt három pont az előnye a hazai csapatnak.

A Bajót a Banával harcol majd, itt is csak négy egység a differencia, így bármi megtörténhet, ám egy győzelemmel a Bana nagyot léphet előre a dobogó irányába. Erre pályázik a Süttő is, és meg is van minden esélye, hiszen az eddig mindössze egy pontot szerző Kocs látogat hozzá. A tabella alapján elég nagy a különbség, így nem lenne meglepő egy kiütéses hazai siker sem.

A hetedik pozícióban lévő Ete Tokodra látogat, itt a vendégek bizonyulnak esélyesebbnek, bár az előző hetekben a Tokod összeszedte magát. A Pilismarót-Gyermely igazi alsóházi rangadónak tűnik, bár a marótiak már öttel több ponttal rendelkeznek, így egy győzelemmel eltávolodhatnak ettől a zónától. A Kisbér otthon győzne a szomszédos Ászár ellen.