Az első fogadja az utolsót a megyei másodosztályban

Szoros mérkőzések mellett a listavezető Ete gólzáporos győzelmére van kilátás a megyei másodosztály hétvégi fordulójában.

Szoros meccsekkel folytatódik a megyei másodosztály a hétvégén. A Süt­tő a Mocsához látogat, ami gyakorlatilag a forduló rangadója lesz, hiszen mindkét csapat esélyes a dobogóra. A Mocsa eddig 12, a Süttő 10 pontot gyűjtött, bár a vendégek egy meccsel kevesebbet játszottak. Egy vendéggyőzelem előzést hozhat a tabellán. A Gyermely és a Kocs alsóházi rangadót játszik, a hazaiak még pontot sem szereztek, bár a vendégek is csak hármat.

A Csolnok–Pilismarót összecsapás viszont ígéretesnek hangzik. Az újonc Csolnok remekül szerepel, a Pilismarót pedig három győzelemmel kezdett. Jelenleg két ponttal jobban áll a Csolnok, így itt is benne van az előzés. A listavezető Ete baromi nagy kiütésben részesítheti a sereghajtó Piliscsévet. A vendégek öt meccs alatt 41 gólt kaptak, míg az Ete mind a hat meccsét behúzta.

A második helyen álló Környe is kötelező három pont előtt áll, bár az Ászár jó erőket vonultat fel, de jelenleg kereken tíz pont a két csapat közti különbség, ami hat forduló után jelentősnek mondható. Háromesélyes derbinek hangzik a két tavalyi újonc harca, a Császár–Bajót meccs. Egyaránt 9 ponttal állnak, bár a Bajót eggyel kevesebbet játszott. A két csapat az előző szezonban csatázott a dobogóért, most sem lesz unalmas a párharcuk. Az Ács és a Felsőgalla egyaránt rossz formában van, most egymás ellen javíthatnak.