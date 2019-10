Az edzőváltáson átesett Csurgó otthonába látogat a Grundfos Tatabánya

Szombat este az edzőváltáson áteső és jó formában lévő Csurgó vendége lesz a Grundfos Tatabánya csapata az élvonalbeli bajnokságban.

A Tatabánya újabb nehéz meccs előtt áll a bajnokságban. Bár a Kék Tigrisek egyre jobb formába lendültek az utóbbi hetekben, az előző két bajnokijukat meg is nyerték, de ugyanezt a vendéglátók is elmondhatják magukról. A csurgóiak is jó passzban vannak, miután ugyancsak két bajnoki győzelmen, valamint az EHF-kupa selejtezőjében való (az egykoron Tatabányán játszó Leimeter Csaba utolsó másodperces góljának köszönhetően) továbbjutáson vannak túl.

Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszik, hogy a Somogy megyeieknél edzőváltás történt a közelmúltban, Bencze Józsefet Baranyai Norbert váltotta a kispadon. Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti, a Csurgó hét ponttal a hatodik, a Tatabánya hat ponttal a nyolcadik helyen áll, igaz, a Grundfos már túl van a Szeged és Veszprém elleni rangadókon.

– A Csurgóhoz hasonló csapatok elleni mérkőzések rangadónak számítanak, hiszen az elmúlt években ellenük kellett megküzdenünk a bronz­éremért. Nehéz időszakban jön ez az összecsapás, hiszen sok a sérült és beteg játékosunk, így nem mi számítunk esélyesnek – tudtuk meg Matics Vladantól, a Tatabánya vezetőedzőjétől.

– Az edzőcsere óta ellenfelünk szárnyal, önbizalommal telve léphet ellenünk pályára, de mi becsülettel felkészültünk és mindent megteszünk azért, hogy ponttal, vagy pontokkal távozzunk idegenből – zárta szavait a vezetőedző.