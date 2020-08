Az edzések mellett a szórakozás sem maradhatott el a karatésok tatai táborában

Több, mint 60 gyerek részvételével szervezett közös karate és élménytábort a Tatai Kölyöksárkány Shotokan Karate Klub és az Oroszlányi Raion Dojo Tatán.

Több, mint 60 gyerek részvételével szervezett közös karate és élménytábort a Tatai Kölyöksárkány Shotokan Karate Klub és az Oroszlányi Raion Dojo Tatán, az Öreg-tó Kempingben. Kerekes Balázs, a tatai klub vezetője elmondta, hogy a tábor fő célja a vizsgára való felkészülés volt, de élményekből is jutott bőven.

– A bejárókkal együtt 68-an vettek részt a táborban. A legfiatalabb nemrég töltötte be a 6 évet, a legidősebb pedig már elmúlt 55 éves is. A napi két kötelező edzés mellett lehetősége volt a táborozóknak további két vizsgafelkészítő edzésen is részt venni. De minden nap volt valami színes program. Többek között a tűzoltóknak köszönhetően hab-parti, de egyik délután felállítottunk egy ugrálóvárat és voltunk sárkányhajózni az Öreg-tavon. A tábor egy hete alatt pedig három születésnapot is ünnepeltünk. A tortából pedig jutott mindenkinek – sorolta a programokat Kerekes Balázs, a tatai klub vezetője, aki szerint ezek a programok kovácsolják igazi csapattá a tagokat. A szórakozás mellett természetesen a karatéra is maradt idő.

– A táborozók közül 44-en jelentkeztek vizsgára: a legfiatalabb 6, a legidősebb pedig 15 éves. Közülük mindenki sikeresen elérte a kitűzött célját. A legkisebbek és a kezdők egy-egy csíkot kaptak az övükre, de volt olyan zöld öves vizsgázó is aki a kék övet érdemelte ki a bemutatott gyakorlatával – árulta el a mester, hozzátette: a tábor lebonyolításában hatalmas segítségére volt a tatai segédedző, Takács Rózsa, az oroszlányi edzői csapat, illetve a szülői gárda is.