Az akarással nem volt baj a Vízművesek hétvégi mérkőzésein

A TVSE mindkét férficsapata helytállt a hétvégi összecsapásán, igaz, pontot egyiknek sem sikerült szereznie.

Végig meccsben volt a négy meghatározó pólósát is nélkülöző Tatabányai Vízmű SE. Jól hajtottak a vízművesek és mintha a „bajban” még inkább összekovácsolódott volna a gárda. A hajrára aztán a sok kiállítás miatt kis híján teljesen „elfogyott” a TVSE, de még így is derekasan helytállt.

Zantleitner Tamás: – Ha így játszottunk volna minden meccsünkön, akkor most jóval több pontunk lenne.

Vízilabda OB I., férfi, 14. forduló

PVSK–Tatabányai Vízmű SE 8-6 (1-1, 3-3, 2-1, 2-1)

Pécs, 150 néző, vezette: Homonnai D., ifj. Kenéz Gy.

TVSE: Moravcsik – Vad L. 1, Takács K., Tóth B. 1, Keresztúri, Kalanovics 1, Máthé. Csere: Katonás 2, Galler 1, Szentesi, Dubinák. Edző: Zantleitner Tamás.

Gól emberelőnyből: 13/4, illetve 11/3.

Gól ötméteresből: 1/0, illetve 0.

Hagyományosan rosszul kezdte és gyengén fejezte be a mérkőzést a másodosztályú TVSE. Pedig a harmadik játékrészben 9-6-ra felzárkózott, ami a sok hiányzója miatt igencsak tisztes eredménynek számított. A végét azonban elszúrták. Igaz, így is négy góllal jobb eredményt értek el most a fővárosi piros-kékek ellen, mint ősszel, Tatabányán…

Gebauer Lajos: – Hajtottunk, küzdöttünk. Az akarattal most sem volt baj, de ennyire futotta.