Apa-fia párharcot nyert meg a Komárom hazai pályán

A Komárom hazai pályán diadalmaskodott a ZTE II. ellen, a Tatabánya pedig egy ponttal tért haza Kaposvárról az NB III. hétvégi fordulójában.

Az NB III. Nyugati csoportjának 7. fordulójában apa-fia párharcot rendeztek, hiszen Bozsik Péter Bozsik Józseffel, azaz a Komárom VSE a Zalaegerszeg második csapatával mérkőzött meg. A fordulót megelőzően a vendégek álltak jobb mérleggel, három pont volt a különbség a két csapat között a tabellán. A hazai pályán játszó komáromi alakulat már a 16. percben megszerezte a vezetést egy büntetővel, amit Tóth Patrik Alex értékesített.

Neki ez volt az ötödik gólja a bajnokságban, amivel eddig a legeredményesebb komáromi játékos a bajnokságban. Még az első félidőben egy öngóllal kétgólossá nőtt a komáromi csapat előnye. A térfélcserét követően Vincze Viktor megnyugtató, három találatnyira növelte a KVSE fórját, így az is belefért, hogy a találkozó 92. percében a ZTE II. szépített. Ezzel a győzelemmel a Komárom pontszámban beérte ellenfelét, és mind a két gárda kilenc ponttal áll. Ez jelenleg a 10. helyet jelenti a tabellán Bozsik Péter csapata számára.

A vezetőedző arról is szót ejtett a mérkőzés kapcsán, hogy a sokadik apa-fiú párharcánál már nem érzett külön pikantériát, a meccs után fiával közösen megbeszélték a tanulságokat. A Komárom legközelebb szombaton, 15 órától lép pályára, méghozzá a MOL Magyar Kupában, ahol az NB I.-es Mezőkövesd lesz az ellenfele. Bozsik Péter ezzel a találkozóval kapcsolatban annyit annyit árult el, hogy egy nagyon stabil, masszív, két osztállyal feljebb lévő csapat érkezik Komáromba. A tisztes helytállás az alap, azonban a futballban vannak csodák, hiszen a magyar válogatott is döntetlent tudott játszani a franciákkal és a németekkel az Eb-n.

Bozsik Péter, a Komárom VSE vezetőedzője: – Hosszú ideje vártam már az igazán jó teljesítményt a csapattól, most pedig végre megmutatta a gárda, hogy mit is tud valójában. Ez a teljesítmény már régóta bennünk volt, most végre ki is jött. Megfelelően kezdtük a meccset és végig jó teljesítményt nyújtottunk.

Labdarúgó NB III., Nyugati csoport, 7. forduló

Komárom VSE–ZTE FC II. 3-1 (2-0)

Komárom, vezette: Móri T. (Halmai K., Bőhm Á.).

Gólszerző: Tóth P. A. (tizenegyesből – 16.), Dóczi (öngól, 35.), Vincze (57.), illetve Beke (tizenegyesből – 92.).

Kiállítva: Szabó (Komárom, 91.).

A Tatabánya az NB II.-ből kiesett Kaposvár otthonában lépett pályára. A Kaposvár gyengén kezdte a bajnokságot, a kiesőzónából várta a Bekő-csapatot. A vezetést az új igazolás, Farkas Zoltán Gyula találatával a Tatabánya szerezte meg a 16. percben, ám Kondor Kristóf az 59.-ben egyenlíteni tudott, így 1-1-el ért véget a találkozó. A Tatabánya ezzel az egy szerzett ponttal a tabella 8. helyén áll 10 megszerzett ponttal. A hétvégén a Bányász is a MOL Magyar Kupában lesz érdekelt, a Soroksár csapatát fogadja szombaton 19 órától.

Bekő Balázs, a Tatabányai SC vezetőedzője: – A harmadosztályhoz képest egy nagyon jó mérkőzés volt, iramban, párharcban, lüktetésben is felülmúlta az NB III.-at. Idegenben nem rossz az egy pont. A mérkőzésnek voltak olyan szakaszai, amikor eldönthettük volna, de olyanok is, amikor tartottam attól, hogy veszíthetünk is. Ilyen ajándékot nem szabad adni az ellenfélnek, mint azt tettük az egyenlítő gólnál, hiszen óriási egyéni hiba előzte meg a találatot.