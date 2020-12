Anyagi nehézségekkel küzd a Tatabánya

Súlyos döntések előtt a Grundfos Tatabánya KC.

A Grundfos Tatabánya KC élvonalbeli férfi kézilabdacsapata az idén már nem játszik több bajnoki- és kupamérkőzést. Ugyanis a szerdai soros ellenfelüknél, a Budakalásznál több fertőzött játékost is regisztráltak, így a Magyar Kézilabda

Szövetség ezt a találkozót elhalasztotta.

Az utolsó meccsen a Kék Tigrisek legyűrték a Dabas gárdáját, de fogalmazhatnánk úgy is, hogy mostanában ez az egyetlen örömhír az együttes háza táján, amely nagyon nehéz hónapokat tudhat maga mögött. Erről és a folytatásról beszélgettünk egyebek mellett Marosi Lászlóval, a kézilabdaklub elnökével.

– A kilenc új játékost felvonultató, mondhatni új csapatunk munkáját a felkészülési időszakban sérülések nehezítették, majd szeptembertől a járvány okozta nehézségek tették szinte tervezhetetlenné a jövőt – emelte ki a sportvezető. – Két kivételtől eltekintve a teljes felnőtt keret átesett a fertőzésen. A tavalyi pontvadászat tavaszi teljes leállítása után szeptemberben és októberben is többhetes tétlenségre volt kárhoztatva a társaság. Az Európa Ligában is azért léptünk pályára, hogy a nemzetközi kupákból ne zárjon ki minket az EHF…

Ősz óta mindössze hat bajnoki és négy Európa Liga-mérkőzést tudott lejátszani a 2020-2021-es szezonban a Tatabánya.

– Szakmailag is nehéz év van az együttes és klub mögött – hangsúlyozta Marosi László –, de az elmúlt időszakban folyamatos finanszírozási gondokkal is küzdött egyesületünk. Ezen pedig a mai napig nem tudtunk úrrá lenni, ezt

megnyugtató módon rendezni. A felnőtt játékosaink juttatásait nem tudjuk pontosan fizetni. A kialakult helyzetben veszélybe került a csapat – jelenlegi formában történő – működtetése. Ha előre tekintünk, csak az biztos, hogy semmi sem biztos. Amennyiben a klub anyagi helyzetében nem történik jelentős változás, javulás, drasztikus lépésekre kell elszánni magunkat. A legfájdalmasabb döntéseket is meg kell hoznunk a játékosok, a szakmai stáb és nem utolsó sorban a klub érdekében. Úgy tűnik, ezt a minőségű együttest, amelyből hat játékosa is tagja a szűk magyar válogatott keretnek, ebben az összeállításban nem tudjuk fenntartani.

Amint Marosi László elmondott, ezt senki se tekintse „búcsúüzenetnek”. Nem erről van szó, ám az tény, hogy lezárulhat egy korszak.

(Borítókép: Hagymási Bence/24 Óra)