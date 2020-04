Ancsin és Juhász is marad Tatabányánál

A Grundfos Tatabánya KC elnöke, Marosi László elmondta, hogy a hét folyamán még több bejelentésre készül az egyesület, ami a játékoskeretet érinti.

A nehézségek és egyéb bizonytalanságok ellenére a bajnoki bronzérmes Grundfos Tatabánya KC férfiegyüttese sokat tesz a csapatépítés, illetve a játékosok megtartása terén egyaránt. Marosi László, a klub elnöke hangsúlyozta, bizonytalanság még most is akad. Nem tudni, hogy majd mikor és milyen formában indulhat újra a pontvadászat. De a sportvezető ezt is elárulta, hogy a hét folyamán még több – a játékoskeretet érintő – bejelentésre készül az egyesület.

Az már tény, hogy az idényben súlyos sérüléssel bajlódó, 23 éves válogatott irányító, Juhász Ádám újabb egyéves szerződést írt alá a Kék Tigriseknél. Teljesen felépülve, nagy hasznára lehet a gárdának, és amire talán kevesen gondolnak, Ádám lesz a keretben a legrégebb óta „tatabányai” játékos. Ezen túl az is biztos, hogy az egy esztendeje, kölcsönbe érkezett válogatott jobb oldali átlövő, a 29 éves Ancsin Gábor, újabb két évre kötelezte el magát a Grundfos Tatabánya KC mellett.