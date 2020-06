Alakul az OSE Lions csapatának kerete a következő idényre

Az NB I-ben szerepelő, előző idényben bravúrosan szereplő oroszlányi férfi kosárlabdacsapat kerete már alakulóban van a következő szezonra.

Alakul a férfi élvonalbeli bajnokságban szereplő OSE Lions kerete a 2020-21-es szezonra. Az oroszlányiak az elmúlt napokban két meghatározó magyar játékossal is szerződést hosszabbítottak a következő bajnokságra: továbbra is a Lionst erősíti az 1-2-es poszton bevethető Illés Máté, valamint a 4-5-ös poszton játszó Garamvölgyi Ákos. Illés az előző szezonban 20, Garamvölgyi 21 mérkőzésen lépett pályára a bajnokságban.

Távozója is lesz az oroszlányiaknak, miután Bogatin Ádám a másodosztályú Salgótarján csapatában folytatja pályafutását. Bogatin saját nevelésű játékosként az OSE utánpótláscsapatainak meghatározó játékosa volt, emellett tagja volt az NB I. B-ben bajnoki címet nyerő és ezzel az élvonalba jutást kiharcoló felnőttalakulatnak 2019-ben. Az előző szezonban az NB II.-es és U20-as csapatban is számítottak rá. Ádám új kihívásokat keres, szeretné új közegben is kipróbálni magát, így annak ellenére, hogy az OSE ajánlatot tett számára a következő idényre, az eligazolás mellett döntött.