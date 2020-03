A Veszprém világklasszisait fogadja a Tatabánya a bajnokságban

Kedély és hangulatjavítónak nagyon jól jött a tatabányaiaknak a Komló legyőzése. Amiért alaposan meg is dolgozott a Matics-csapat, de a hajrára simává tette a találkozót. Ilyen előjelekkel készülhetnek a Kék Tigrisek a világ egyik legjobb csapatának fogadására…

Az összecsapás egyértelmű esélyese a bakonyi gárda, amely eddig tizennyolc mérkőzéséből mind a tizennyolcat megnyerte. Ez a keddi összecsapás a 15. fordulóból elhalasztott meccs pótlása lesz.

Nincs könnyű helyzetben a hazai gárda, hiszen meghatározó játékosai, mint Juhász Ádám és Milos Vujovics továbbra sem alkalmasak a játékra, hozzájuk csatlakozott a beállós Szász András is. Ebből a komlóiak elleni meccsen majdnem galiba is lett, amikor Vranjest egy téves bírói döntés után kizárták a játékból, és így Sipos Adriánnak egy szál magának kellett megoldani ezt a feladatot is. Most kedden még ezeknél a nehézségeknél is nagyobbakkal kell szembenéznie a Bányásznak.

– A mérkőzés egyértelmű esélyese a vendégegyüttes – emelte ki Matics Vladan, a tatabányaiak szakvezetője. – Mi nagy menetelésben vagyunk, hiszen márciusban nyolc találkozó vár ránk, és most egy héten belül három. Kedden felszabadultan szeretnénk játszani, hiszen nincs rajtunk teher. Nekünk már péntekre kell előretekintenünk, a váciak elleni mérkőzésre. Igaz, hogy a Duna-parti alakulat a sereghajtó, de figyelmeztető jel, hogy első győzelmét most szerezte meg, és éppen a jó erőkből álló Csurgót múlta felül. A Veszprém ellen egy jót szeretnénk kézilabdázni, és megúszni a hatvan percet sérülés nélkül.

A Veszprém megszenvedett az előző fordulóban, hiszen csak 33-30-ra tudta legyűrni a Balatonfüredet. Sorozatterhelésre a bakonyaljaiak sem panaszkodhatnak, hiszen a hétvégén még a Vojvodina otthonában vívtak SEHA-liga-mérkőzést, emellett a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntő vár rájuk a lengyel Wisla Plock ellen.