A TKC oktatta a győri akadémistákat

Megvan a Tatabányai Kosárlabda Club szezonbeli harmadik győzelme.

Bármennyire is az alsóházban foglal helyet, a Tatabányai KC esélyesként várhatta a győriek elleni találkozót, hiszen a hazaiak még egyetlen mérkőzést sem nyertek a bajnokságban. Ennek megfelelően alaposan be is kezdtek Szamosiék, az első felvonást simán, 13 ponttal hozva. A folytatásban is csak nőtt a felek közti távolság, a nagyszünetre gyakorlatilag el is dőlt, hogy megszületik a harmadik TKC-győzelem a szezonban, a vendégek ugyanis már 46-24-re vezettek.

A harmadik negyedben ugyan 19 pontot kapott a TKC, ám ennek ellenére is növelni tudta előnyét. A záró felvonásnak gyakorlati jelentősége már nem volt, a Győr némileg közelebb férkőzött riválisához, de a sima tatabányai sikert semmi nem fenyegette.

A pontvadászatban most két hét szünet következik, a TKC következő ellenfele a Debrecen lesz január 26-án 18 órától, idegenben.

Mózes Emil, a TKC szakosztályvezetője: – Győzni érkeztünk Győrbe, és szerencsére ezt a pályán realizálni is tudtuk.