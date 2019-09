A Tatai AC megtörné a Zsámbék kapott gól nélküli remek sorozatát

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályának 5. fordulója igen izgalmasnak ígérkezik. Az Oroszlány Bábolnára látogat, míg a Zsámbék sorozatban negyedik meccsét hozná le kapott gól nélkül.

Az ötödik fordulóval robog tovább a megyei első osztály. Ez a hétvége sem lesz unalmas, hiszen több rangadót is rendeznek. Az eddig hibátlanul álló Zsámbék a Tatát fogadja. A Tata ebben a szezonban elég kétarcú, így nem véletlen, hogy a nyolcadik helyen áll a csapat. Egy győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlegük. A Zsámbék egyetlen csapatként még kapott gól nélkül áll, így Kele Zoltánéknak nagyon nehéz lesz feltörni a zsámbéki reteszt.

Hatalmas rangadó lehet a Nyergesújfalu-Sárisáp összecsapás is. A Nyergesújfalu is hibátlanul kezdett, míg a Sárisápnál két győzelem, két vereség a mérleg, de az előző hétvégén az akkor még hibátlan Vértesszőlőst gyűrték le. A két gárda szokásosan jó meccseket szokott játszani egymás ellen, ráadásul most mindketten az élmezőnyhöz tartozhatnak. Mindkét csapat átalakult, Nyergesen több alapember érkezett a kezdőcsapatba, míg Sárisápon több fiatal kap lehetőséget.

Szomszédvári rangadót rendeznek Vértesszőlősön, ahová a Tatabánya látogat. Nem is kell mondani, hogy a kék-fehérek a bajnoki címre hajtanak, nem véletlenül állnak a listavezető pozícióban, mind a négy találkozójukat magabiztosan megnyerve, összesen egy gólt kapva. A Vértesszőlős három győzelemmel kezdett, de az előző körben egy vereségbe futottak bele, így „csak” a harmadik helyről várják szomszédjukat.

A forduló rangadója a Bábolna-Oroszlány lehet. Igaz, hogy az Oroszlány meglepő módon négy vereséggel kezdett, de mégis jó meccset játszhat a Bábolnával. Józsa Péter együttese egyelőre a bajnokság egyik meglepetéscsapata, jelenleg a hatodik helyről várja a csapat a rangadót, míg az Oroszlány ugye sereghajtó. Az előző szezonban is jó találkozókat játszottak egymással, ez most így lehet, még ha jelen pillanatban a Bábolna számít is esélyesebbnek. Más miatt, de szintén rangadó lesz a Kecskéd-Vértessomló páros.

Különösen jól egyik fél sem rajtolt: a Vértessomló három, a Kecskéd egy pontot szerzett négy, illetve három találkozó alatt. A „sváb-rangadó” ettől függetlenül mindig fontos a két csapat és a két szurkolótábor számára, hiszen baráti kapcsolatban vannak, és sokan kilátogatnak erre a derbire. Ez pedig mindkét csapat játékosaiból a legjobbat hozhatja ki.

Az Esztergom és a Nagyigmánd is elmondhatja magáról azt, amit a Kecskéd és a Vértessomló. Jelesül, hogy nem kezdték jól a szezont. Az átalakuló esztergomiak egyelőre három találkozón egy pontot szereztek, míg a Nagyigmánd négyből nullával áll. Ettől függetlenül a hazai csapat mindenképpen esélyes a párharcban, viszont a Nagyigmánd éppen az Esztergomot szokta esélytelenként meglepni. A szabadnapos a Koppánymonostor.