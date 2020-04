A tatabányai úszópalánták online edzésekkel készülnek a folytatásra

Mégiscsak lehet valami a péntek 13-ban, mert például a Tatabányai Vízmű SE úszószakosztályának tagjai március 13-án tarthatták az utolsó medencés edzésüket, és ez éppen péntekre esett. Azóta Kocsis Márta és Sirkó András tanítványai csak az otthonukban edzhetnek.

A Tatabányai VSE-ben mintegy százan úsznak rendszeresen, az igazolt versenyzők száma pedig a harmincat is meghaladja. A „szárazon”, teremben, szabadtéri pályákon, illetve tornacsarnokokban űzhető sportágak képviselői is nehéz helyzetben vannak a versenyzési stop miatt, ám a leginkább „kiszolgáltatottabbak” talán mégis a jeges és vizes sportok művelői. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Kocsis Mártával, a TVSE edzőjével.

– Az úszók, de gondolom a pólósok esetében talán a legnehezebb a kondíciót, az állóképességet, az erőnlétet szárazföldi mozgással megőrizni – emelte ki az úszóedző. – A víz érzékelése, az úgynevezett vízfogás nélkül, ha újra is indulhat minden, szinte az alapokról kell majd újraépítkezni. Szakmai vélemény szerint nagyjából annyi időt szükséges majd felkészüléssel tölteni, mint amennyi vizes tréning kimaradt a leállás miatt.

A szakember elmondta, hogy azon tanítványaik, akiknél esetleg kerti medence is van, kedvezőbb helyzetben vannak, mert egy, a medence szélén rögzített és lábra erősített gumikötéllel azért tudnak „úszni”. Így az a „nevezetes” vízfogás azért nem tűnik el teljesen.

– A versenyzőimet tájékoztattam arról, hogy a Jövő Bajnokai Program keretében hétfőn és pénteken online edzést tartanak úszóknak – jegyezte meg Kocsis Márta. – Ez főleg specifikus szárazföldi erősítő gyakorlatok bemutatásából, illetve nyújtásból áll. A csoportom gerincét alkotó 12-13 éves gyerekeimmel egyeztettem, hogy ezt a programot kísérjék figyelemmel, és ez alapján hetente háromszor erősítsenek és kétszer nyújtsanak. Ez alkalmanként egy, másfél órás tréninget jelent. Ezt az edzéstervet viszont maguknak kell összeállítaniuk. Megbízom a tanítványaimban, és remélem, ha normalizálódik a helyzet, senki sem tér vissza nyolc–tíz kilogrammos súlyfelesleggel, mivel annál nehezebb lesz számukra a valódi visszatérés.

A Jövő Bajnokai Program része egy virtuális verseny is, amely régiós szinten zajlik. Ennek az a lényege, hogy videófelvétellel igazoltan futni kell, majd a résztvevő klubok tagjai által megtett kilométereket összeadják, és így alakul ki a sorrend.

– Jók ezek a kezdeményezések, de a tényleges vizes tréningeket nem pótolják – mondta az edző. Abban bízom, hogy hamarosan ismét lehet sportolni, mivel nekünk ilyenkor nyitott az uszodánk és talán előbb nekiláthatunk a közös munkának.