A Tatabányai SC női tekései gyengébb őszt produkáltak, tavasszal a javítás a cél

A női teke Szuperligában a Tatabányai SC-nek feltett szándéka volt, hogy hagyományaihoz híven szerepeljen a pontvadászatban, és ha lehetséges, felérjen a dobogóra. Hogy ebből mi valósult meg, erről beszélgettünk Lovász Krisztinával, a csapat játékosával, illetve technikai vezetőjével.

A női teke Szuperligában a Tatabányai SC-nek feltett szándéka volt, hogy hagyományaihoz híven szerepeljen a pontvadászatban, és ha lehetséges, felérjen a dobogóra. Hogy ebből mi valósult meg, erről beszélgettünk Lovász Krisztinával, a csapat játékosával, illetve technikai vezetőjével.

– Milyen célokkal vágtak neki a 2019–20-as szezonnak?

– A bajnokság kezdetekor nagyon elszántak voltunk, teljes lendülettel vetettük magunkat a pontvadászatba, hiszen rendben volt a pályánk, adottak voltak a feltételek, így azt mondtuk, meglehet a bajnoki bronzérem.

– Mekkora változások történtek a csapaton belül? Kik jöttek, kik mentek?

– Két új ifjúsági játékost igazoltunk Bábolnáról, Istenes Hannát és Pintér Dominikát, illetve Tordáné Rasch Hajnit igazoltuk a városi bajnokságból. A „kicsik” már évek óta tekéznek és nagyon tehetségesek, így megnyugodhattunk, hogy Csorba Csillát és Frank Klaudiát már bedobhatjuk a „mélyvízbe” és játszhatnak a felnőtt meccseken, mert van két ütőképes ifjúsági játékosunk. Eredetileg is úgy terveztük, hogy jobban építünk a fiatalokra, belőlük nevelünk igazi jó felnőtt csapatjátékosokat. Ez Csilla és a Klaudia esetében már megtörtént, most majd Hannán és Dominikán van a sor, hogy szép lassan a felnőtt csapatban is debütáljanak. Hajnira eddig tartalékként számíthattunk maximálisan, de egyszer be kellett dobni és nagyon jól teljesített, így mondhatom, hogy a csapatépítési „taktika” bejött.

– Nagyon rosszul indult a bajnokság. Ez a nehéz sorsolás vagy egyebek, például sérülések, betegségek következménye volt?

– Valóban döcögős volt a kezdet, mert a sorsolásunk is nehéz volt. Aztán jött a feketeleves, abszolút megnehezítve a dolgunkat. Szabó-Suhai Évi vállsérülést szenvedett, ahogy Németh Kinga is. Neki meg is kellett műtenie a vállát, hosszú időt vesz még igénybe a felépülése. Balla Ildikóra is csak részlegesen számíthattam, mert a gerincével bajlódott, így nem tudott egy teljes mérkőzést végigjátszani. Pedig nagyon jó lett volna, hiszen addig, amíg játszott, nagyon jól ment neki. De a fájdalom erősebbnek bizonyult nála, így mindig cserélni kellett. A többiek nagyon szépen helytálltak, de ez a sok sérülés rányomta a bélyegét a teljesítményünkre, hiába tettünk meg minden tőlünk telhetőt, sokszor az is kevés volt.

– Sok meccset szoros eredménnyel veszítettek el, amikor bronzérmesek lettek, ezeket többnyire megnyerték. Miben látja az okokat?

– Csakis a labilis érzelmi állapotra fogható, mindenkiben benne volt a félsz, hogy nem tudunk teljes, normális csapattal kiállni. Engem is megviselt idegileg és lelkileg is, hogy tudom, milyen jó játékosaink vannak, de sérültek, így nem tudnak segíteni.

– Mikor kezdődik a tavaszi idény? Mire számítanak, miként lehetne előbbre lépni, hogy a TSC a régi híréhez méltóan szerepeljen?

– Január tizennyolcadikán kezdődik az új idény. Évi addigra már harcra kész lesz, Ildikó állapota is javul, úgy gondoljuk, a hozzáálláson és az akaraton nem múlik majd, hogy javítsunk jelenlegi, nyolcadik helyezésünkön. Igazából annyit tennék hozzá az őszi idényhez, hogy mindenkire maximálisan büszke vagyok és köszönöm a csapatnak, hogy ilyen összefogást tanúsítottak. Mert aki nem tudott játszani, például Évike vagy Kinga, ők akkor is jöttek, jönnek és segítenek.