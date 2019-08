A tatabányai Oláh Levente bronzérmet bokszolt össze az Európa-bajnokságon

Korosztályos válogatottként az Európa-bajnokságon is sikerült megmutatnia tehetségét Oláh Leventének, akinek sikerült bronzéremmel hazatérnie Grúziából.

Oláh Levente fiatal kora ellenére már három éve a Tatabányai SC ökölvívó szakosztályának versenyzője. Az utóbbi bő egy évben – a korosztályos Európa-bajnokságot megelőzően – sem itthon, sem nemzetközi viadalokon nem talált legyőzőre. Ennek köszönhetően megnyerte a magyar bajnokságot és az utánpótlás Magyar Kupát is. Ezek a kiemelkedő eredmények egyenes utat jelentettek a korosztályos válogatottsághoz, és most ezen a szinten is sikerült kiválóan teljesítenie.

Levente a Grúziában, Tbilisziben megrendezett Shoolboys Európa-bajnokságon, a 8 közé jutásért egy belorusz öklözőt győzött le nagy csatában. Ezzel nagy lépést tett az éremszerzés felé. Aztán elődöntőbe kerülésért egy erős és harcos örmény ellenfelet „hagyott maga mögött”. Győzelemmel már garantált volt a bronzérem a tatabányai fiúnak.

A döntőbe jutásnál egy ukrán versenyzőt akart Levente legyűrni, amiért mindent meg is tett a szorítóban, de a bírók egy nagyon szoros, 3:2-es pontozással mégis az ellenfelet juttatták a fináléba. Ennek ellenére a TSC bokszolója büszkén és emelt fővel állhatott az eredményhirdetésnél a dobogó harmadik fokára, bronzérmet nyerve.

Oláh Levente edzői, Kardos József és Rózsa András elégedettek versenyzőjük eredményével, de tudják, hogy ez az érem legközelebb – a tatabányai sportoló céltudatosságának köszönhetően – még fényesebb is lehet, méghozzá hamarosan.