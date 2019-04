Ennyire még talán sosem küzdöttek a tatabányai kosaras lányok

Nehezen nyert a Tatabányai KC kosárlabdacsapata a diósgyőri fiatalok ellen, de végül kiharcoltál a győzelmet. Továbbra is a tabella hetedik helyén állnak.

A Tatabányai KC a győzelem reményében és középmezőnybeli tagsága megtartásáért fogadta a diósgyőri fiatalokat. Az első negyedben ehhez képest a hazaiak 20-12 után leblokkoltak, sorozatban 11 pontot kaptak és el is vesztették a játékrészt. A folytatásban aztán már összeszedettebben kosárlabdáztak a tatabányaiak, és a félidőben már négypontos előnnyel mehettek pihenni.

A harmadik felvonásban felkeményedett a TKC védekezése, ezt jól mutatja az is, hogy mindössze tíz pontot engedélyeztek a riválisnak. A záró szakaszban már nem engedte ki a kezéből a győzelmet a tatabányai hölgy­koszorú, így – ha talán némileg nehezebben is a vártnál – fontos sikert aratott. A TKC 13-11-es mérleggel továbbra is a hetedik helyen áll a tabellán, a következő ellenfele pedig a Nyíregyházi Kosársuli lesz, ugyancsak hazai pályán.

Mózes Emil, a TKC szakosztályvezetője: – Az idény talán legnagyobb iramú mérkőzését játszottuk, végül nagy akarattal kiharcoltuk a győzelmet.