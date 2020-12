A tatabányai edző szerint házilag gyártott súlymellénnyel is fitten tarthatjuk magunk

Hónapokig szorulunk a járvány miatt a négy fal közé. Ezalatt az idő alatt gyakrabban nyúlunk a nasikhoz, így a kilók szinte észrevétlenül rakódnak ránk, miközben a konditermek bezártak. Kövér Georgina tatabányai edző néhány otthon is végezhető, egyszerű gyakorlatot osztott meg velünk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Többekben felmerülhetett a kérdés a konditermek bezárása után: miképpen fogják tudni folytatni sporttevékenységeiket a korlátozott lehetőségek mellett. A kérdést most az aranyérmes edző válaszolja meg, s néhány jó tanácsot, edzéstervet is megosztott velünk.

– A konditeremben és az otthon végzett gyakorlatoknál is a személy állapotától függően szükséges az edzésterveket, gyakorlatokat összeállítani, hiszen nem mindenki ugyanannyira fitt, nem lehet általánosítani. Annak, aki nem mozog rendszeresen, első körben a szobabiciklit ajánlanám. Persze nem mindegyik háztartásban fordul elő, így természetesen megteszi a lépcsőzés is. Utóbbi könnyedén kivitelezhet még a korlátozások alatt is, hiszen erre kiváló helyszín a lépcsőház. Ezzel párhuzamban kiemelném azt is, hogy lehetőség szerint kerüljük az érintkezést másokkal mozgás közben – részletezi az edző.

– A legtöbb gyakorlathoz elengedhetetlen a súly, ezt jól tudják a laikusok is. A konditermekben számos lehetőség áll a rendelkezésünkre: súlyzók, rudak, tárcsák. Otthon azonban már más a helyzet, viszont gond nélkül elkészíthetjük ezeket is magunknak, amit utána fel is tudunk használni. A legegyszerűbb, ha egy súlymellényt készítünk magunknak: pakoljunk meg egy hátitáskát könyvekkel vagy palackozott üdítőkkel. Ezáltal plusz súlyt kap a test, ennek köszönhetően pedig számos izmunkat megmozgathatjuk. Nincs ez másképpen a sétáló kitöréseknél sem, amelyből harmicasával ajánlana négy kört a sportember. Ezt akár a lakásban sétálva is el lehet végezni.