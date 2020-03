Nem csak lánykéréshez, de esküvői fotózáshoz is tökéletes helyszín lehet egy edzőterem, ezt pedig most Somhegyi Henrietta és Attila be is bizonyította.

Bizonyára sokan emlékeznek még a 2019-es év egyik legnépszerűbb és legromantikusabb történetére: a tatabányai edző, Somhegyi Attila ugyanis a Cutler Pulzus Fitness-ben kérte meg szerelme, Heni kezét. Nos, a történetük most az anyakönyvvezetőnél folytatódott, ugyanis a minap mondták ki a boldogító igent, a Kemma.hu pedig lehetőséget kapott, hogy jelen legyen a szertartáson. Mint minden menyasszony, Heni is gyönyörű volt, Attilával együtt a szemeikben ott ragyogott a szerelem és a boldogság, ugyanakkor érezhető volt az is, mennyire meghatotta őket, hogy végre hivatalosan is összeköthetik az életüket. Persze, a násznépnek hála, egy-egy poén sem maradhatott el, de ahogy a pár egymásra nézett, abban minden benne volt, az pedig, ahogy Heni el-elérzékenyült a házasságkötő teremben, még a krónikást is meghatotta. Az ifjú pár a szertartás után visszatért a lánykérés helyszínére, ahol Attila stílszerűen edzés közben térdelt le szerelme elé, hogy elővegye a legkisebb, de legromantikusabb súlyt, az eljegyzési gyűrűt. A Cutlerben a két tulajdonos, Jenei Attila és Csaba is gratulált a szerelmeseknek, akiket még azzal is megleptek, hogy a nászinduló fogadta őket a terembe lépve.