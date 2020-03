A tatabányai cselgáncsozók Oroszlányban és Nemesvámoson is eredményesek voltak

A Tatabányai Nebuló JDSE versenyzői kiválóan szerepeltek az oroszlányi Farsang Kupán és a Nemesvámoson rendezett körzeti rangsorolóversenyen is.

A Tatabányai Nebuló JDSE csapata idén eddig két megmérettetésen vett részt. Először az Oroszlányon rendezett Farsang Kupára látogattak el, amelyen 14 egyesület 145 versenyzője lépett tatamira. Szabó Zsuzsanna és Demeter Béla edzők tanítványai öt első, egy második és két harmadik hellyel zárták a versenyt. A legjobbnak bizonyult Moharos Zsófia (A-korcsoport, 35 kg), Fekete Milán („B”, 32 kg), Fülöp Hunor („D”, 42 kg), Lakatos Brendon („C”, 42 kg) és Turák Merse (serdülő „A”, 81 kg), második lett Ormos Levente („A”, 45 kg), míg harmadik Fülöp Zalán (diák „A”, 60 kg) és Kocsis Donát („C”, 33 kg).

Ezt követően a Nemesvámoson rendezett körzeti rangsorversenyen vettek részt az ifjú nebulósok, amelyen 23 egyesület 174 indulója mérette meg magát. Itt is remekeltek az egyesület fiataljai, hiszen négy első helyezést zsebelhettek be. Az oroszlányi verseny után ismét a legjobbnak bizonyult Moharos Zsófia („A”, 38 kg), Feket Milán („A”, 35 kg), Lakatos Brendon („C”, 42 kg) és Turák Merse („A”, 81 kg) is.