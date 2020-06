A tatabányai amerikai focisoknál egyértelmű cél a feljutás

Megkezdték a felkészülést a Tatabánya Mustangs játékosai, az edzésre új arcokat is várnak.

A járványhelyzet után újrakezdi a felkészülést a Tatabánya Mustangs csapata, az előírások maximális betartásával. Mivel a Divízió II.-es bajnokság augusztus 20-án kezdetét veszi, így június elejétől újra edzenek a magyar amerikaifutball-játékosok. Az edzésekre a Vulkán Tömegsport egyesület szakosztályaként működő csapat várja az új játékosok jelentkezését is.

Mátrai Tibortól, a csapat vezetőjétől megtudtuk, hogy a kényszerszünet alatt sem állt le a csapat edzése, hiszen online megoldásokkal és képzésekkel tartották formában magukat a játékosok. Ezek a jelenlegi helyzetben is megmaradnak. Ez nagyjából hatvan főt jelent, ami rekord ebben a ligában, és nagy rotációs lehetőséget biztosít. Ez annak köszönhető, hogy az Oroszlány Bears felnőtt játékosai is a Tatabányánál lépnek majd pályára. Ez a létszám még a legfelső osztályokban is ritka. A csapat régi-új vezetőedzője egyértelműen a feljutást célozza meg.

A Tatabánya Mustangs az előző szezonban gyakorlatilag végigvert mindenkit, ám a feljutásról szóló összecsapáson végül alulmaradt. Ennek ellenére folytathatták volna egy osztállyal feljebb, azonban a csapat inkább úgy döntött, hogy a Divízió II.-ben tölti a következő szezont, hogy a csapat összekovácsolódjon. Zahovay Ádám vezeti majd a teljes csapatot és a támadójátékot, a védelmi koordinátor pedig Lizakovszky Gábor lesz. A Mustangs anyagilag is előrébb lépett, ugyanis a város szintet ugrott a támogatásban, így több pénzből épülhet ez a sport Tatabányán.