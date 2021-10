A Tatabánya és a Dág is szettveszteség nélkül hozta a mérkőzését

A hazai pályán bemutatkozó Tatabánya a PTE PEAC csapatát, míg a Dág szintén simán, 3-0-ra verte Széchenyi Győr csapatát a bajnokságban.

A TRSE az első fordulóban, Érden aratott győzelem után hazai környezetben is bemutatkozott a bajnokságban és ezúttal is szettveszteség nélkül gyűjtötte be a három pontot. Bódis Attila vezetőedző csapata a B-csoport élén áll.

Bódis Attila: – A 2018-19-es szezonban kemény csatákat vívtunk a PTE PEAC ellen és most is úgy készültünk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Örülök, hogy három szettben nyertünk, és amellett, hogy a fiataloknak is lehetőséget tudtam adni, megmutattuk, hogy milyen erőt képviselünk. Gratulálok a csapatomnak.

Röplabda, NB II.-U21, B-csoport, női, 2. forduló

Tatabányai RSE–PTE PEAC 3-0 (14, 22, 24)

Tatabánya, 50 néző, vezette: Kiss Z. A., Selega B.

TRSE: Sinai, Metali, Kovács, Udvardi, Kocsia, Lovas, Kiss A. Á., Borbély, Nagy, Rácz, Velő, Keszthelyi (libero). Vezetőedző: Bódis Attila.

A dágiak magabiztos győzelemmel mutatkoztak be a bajnokságban és győzelmével jelenleg a harmadik helyen áll az A-csoportban.

Tamasi Ákos: – Végig fegyelmezett, határozott játékkal magabiztos győzelmet arattunk. Örülök, hogy minden játékosomnak lehetőséget tudtam adni, és hogy hazai pályán, remek hangulatban győzelemmel indítottuk a szezont.