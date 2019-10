A Tát letarolta az Annavölgyet a megyei harmadosztályban

A megyei harmadosztály hétvégi fordulóját követően a Kisbér vette át a vezetést a Déli csoportban, északon a Tardos elpuskázta esélyét az első hely megszerzésére.

A Déli csoport rangadóját Bakonyszombathelyen rendezték, ahol a forduló előtt még az első helyen álló hazai csapat a harmadik Almásfüzitőt fogadta. A vezetést a vendégcsapat szerezte meg, majd egy füzitői kiállítást követően a hazaiak egyenlítettek. A létszámhátrány azonban nem zavarta meg az Almásfüzitőt, amely a hajrában megszerezte a győztes gólt.

A Bakonyszombathely ezzel nemcsak a veretlenségét, hanem az első helyét is elveszítette, miután a Kisbér az öt gólt szerző Viola Zoltán vezetésével kiütéses győzelmet aratott Várgesztesen és közvetlen riválisainál egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is pontelőnnyel áll a tabella élén. A Csém már az első félidőben eldöntötte a Réde elleni összecsapást, a második játékrészben a vendégeknek csak a szépítésre futotta.

A Bokod az előző fordulóban ifj. Marton Krisztián triplájával verte a Naszályt és most is ő volt a hős Szákszenden, ahol újabb három góljával győzelemhez segítette csapatát. Mindezt úgy, hogy a bokodiak a mérkőzést kettős emberhátrányban fejezték be és a győztes gólt is kilenc emberrel játszva szerezték meg. A Bakonysárkány könnyedén verte a Császár II.-t, a győztes együttesben Merkl Balázs négy gólt vállalt magára.

Az alsóházi rangadón a Naszály a második félidőben döntötte el a Bársonyos elleni meccset és ezzel a győzelemmel meg is előzte hétvégi riválisát a tabellán. A csoport góllövőlistájának élén továbbra is az almásfüzitői Kolompár István áll 17 találattal.

Északon nagy esélyt szalasztott el a Tardos, amely a listavezető Tokod szabadnapja miatt átvehette volna a vezetést a bajnokságban. Ehhez „mindössze” a negyedik helyezett Dunaalmást kellett volna legyőznie hazai környezetben, a vendégek azonban máshogy gondolták és viszonylag sima győzelmet arattak. A Tardos ezzel elveszítette hibátlan mérlegét, de második helyét megtartotta és vesztett pontok tekintetében még mindig a legjobban áll. A harmadik helyezett Tát óriási verést mért az Annavölgyre, a hazai csapatban Török Márk öt, Tillman János pedig három gólt szerzett.

A Szárliget a Bajnát, a TABAK pedig a Vértestolnát ütötte ki, a tokodaltáróiaknál Török Géza triplázott. A Dunaszentmiklós a Baj, a Héreg pedig a Szomód ellen nyert minimális különbséggel. A góllövőlista élén a tokodi Sárközi Ádám áll 22 találattal. Érdekesség, hogy mindkét csoportban négy piros lapot osztottak ki a játékvezetők.