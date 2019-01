Csernoviczki Csaba az év edzője, Éva az év női dzsúdósa lett

Eredményes esztendőn van túl az Ippon Judo Tatabánya SE, de a 2018-as év értékelése mellett betekintést nyerhettünk az egyesület távolabbi terveibe is. Csernoviczki Csaba vezetőedző összegzett.

– Ami az egyesület legnagyobb sikereit illeti, Csernoviczki Éva a tel-avivi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, míg Varga Réka bronzérmet nyert az Európai Egyetemi Játékokon Coimbrában. Mindkét versenyen egyedül ők szereztek érmet a magyar válogatottból. A lány csapatbajnokságokon az ifjúságiak ezüst-, a juniorok pedig bronzérmet nyertek. Minden korosztályban van válogatott sportolónk a serdülőktől a felnőttekig. A felnőtteknél lányom, Éva olimpiai kerettag, a junioroknál Kardos Tímea, az ifiknél pedig Keller Rebeka, Vaska Fanni, Kovács Attila, Kovács Bence, Miklósvölgyi Dániel, Nagy Ákos és Pokk Armand is tagja a válogatottnak. Az ifjúsági lánycsapatunk nagyon tehetséges, tőlük sokat várok ebben az évben. Köszönettel tartozunk az elért eredményekért a szülői gárdának és továbbra is azért dolgozunk, hogy a jövőben is részt vehessen tatabányai dzsúdós az olimpiákon – tudtuk meg a vezetőedzőtől.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az edzéseket Csernoviczki Csaba mellett Fábián Béla, Őri Felicián és Nagy István Levente tartja. Az egyesületnél jelenleg 120-an sportolnak, ebből 40-en igazoltak. A munkába már bekapcsolódott a tatabányai Élménygazdag, Néphagyományőrző Alapítványi Óvoda és Tarjánban is jelen vannak az ipponosok. A tavalyi év végének legfontosabb híre az egyesület szempontjából, hogy a Magyar Judo Szövetség elnöksége Csernoviczki Csabát választotta az év edzőjének, míg Csernoviczki Éva hetedszer (!) lett az év női dzsúdósa.

– Mivel tavasszal sok versenyen indulok, muszáj volt karbantartanom magam, így az ünnepek alatt is edzettem. Kevesebb volt a dzsúdó, az erősítésre fektettem a hangsúlyt, ezen a héten azonban már inkább a küzdelmek szerepeltek az edzésprogramban. Hétfőn Ausztriába utazom, ahol a mittersee-i nemzetközi edzőtáborban veszek részt. Velem tart klubtársam, a juniorválogatott Kardos Timi is. Ezt követően pedig már a tel-avivi Grand Slam-versenyre koncentrálok – ismertette Csernoviczki Éva a következő hetek programját.

Cél az akadémiai képzés létrehozása

– A legfontosabb távlati célunk egy dzsúdóakadémia létrehozása, ahol az iskolai rendszerre támaszkodva, egyesületi hátérrel és segítséggel foglalkoznánk a megye legtehetségesebb fiataljaival, életpályamodellt is kínálva számukra. Ez az akadémia egyben regionális edzésközpont is lenne, ahol együtt készülnének a Közép-dunántúli régió legtehetségesebb versenyzői. Remélhetőleg a tokiói olimpia után már elkezdődhet a munka – tudtuk meg Csernoviczki Csabától, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetőedzőjétől.

HIRDETÉS HIRDETÉS