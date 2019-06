A szezon egyik legfontosabb meccse vár Bicskén a Bányászra

Külön vendégszektor várja a Tatabánya-drukkereket Bicskén, az NB III.-as osztályozó első meccsén június 9-én.

A Tatabánya a szezon legfontosabb párharcának első mérkőzését játssza majd vasárnap, amikor is a harmad­osztályú tagságért vívott osztályozón Fejér megye bajnokához, a Bicskéhez látogat. P. Nagy László, a csapat vezetőedzője elmondta, hogy az egész szezonban erre a két összecsapásra készültek, bár jobban örültek volna, ha azon szerencsés csapatok között szerepelnek, amelyeknek nem kell osztályozót játszania.

A két csapat hagyományosan jó kapcsolatot ápol egymással, gyakran szoktak felkészülési mérkőzéseket játszani, így nem lesz ismeretlen egymásnak a két csapat. Az oda-visszavágós párharc első találkozója Bicskén lesz, méghozzá vasárnap 17.30 órától. A házi gólkirályuk az a Móri Tamás, akit jól ismernek a tatabányai szurkolók is. Összesen 27 találatot szerzett a bajnokságban. Vezetőedzőjük az a Dragan Vukmir, aki több mint egy évtizedet futballozott az NB I.-ben, többek között a Ferencváros és az MTK játékosaként.

Bicskei TC – Tatabányai SC meccsinformációHogy bizonyítsa mennyire remek a két csapat kapcsolata, a bicskei egyesület klubigazgatójától, Komjáthy Pétertől kaptuk ezt a videót, amely segít eligazodni Bicskén, merre találjuk a stadion vendégbejáróját. Nagyon köszönjük nekik, igyekezünk jó játékkal meghálálni a kedvességüket! 😉 Jó és sportbarát szurkolást mindenkinek! Közzétette: Tatabányai SC – Labdarúgó szakosztály – 2019. június 7., péntek

Ahogy a 2060.blog.hu írja, a Tatabánya és a Bicske rendszeresen találkozik a felkészülési időszakokban. 2016 nyarán Tatabányán 2-2, 2017 januárjában 3-3 lett az eredmény, majd augusztusban 2-1-es Bányász-siker született. 2018 júliusában Bicskén diadalmaskodtak a vendégek 3-1-re, viszont idén februárban az emlékezetes DAC-túra napján 1-0-ra nyert a Bicske.

Az oldal kitért arra is, hogy a vendégszurkolóknak megnyitják az Akácfa utcai vendégszektor bejáratot (ez a sporttelep déli oldalán futó út), ahol egy 123 fős ülőhelyes lelátó és korlátlan számú állóhely várja őket, vendégszurkoló csak itt léphet be, míg a hazaiak a Kerecsendi Kiss Márton utcai főbejáraton keresztül közelíthetik meg helyeiket. A vendégbejáratnál külön biztonsági szolgálat, jegypénztár, sört, üdítőket, fröccsöt és rágcsálnivalókat kínáló kihelyezett büfé és mobilvécék is lesznek.

Parkolni korlátozott számban a vendégbejárat mellett, a kerítésre merőlegesen a járdára felhajtva lehet, majd ennek beteltét követően az Akácfa utcai úttest szélén engedélyezett a parkolás. Szükség esetén a helyszínen rendőrök segítik mindezt.