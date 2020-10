A Sárisáp a tabella legelejére került a megye I.-ben

A megyei első osztály 12. fordulójában új listavezetőt avathatunk, hiszen a Sárisáp a Zsámbék legyőzésével az élre áll. Meglepő pontot szerzett a Tata az Esztergom ellen.

Több fontos összecsapást is hozott a megyei első osztály hétvégi fordulója. A Nagyigmánd ugyan már a második percben megszerezte a vezetést a Vértessomló ellen, mégis csak egy ponttal gazdagodott, ugyanis a vendégcsapat gyorsan egalizálni tudott. A nyíltsisakos összecsapás végül csak két gólt hozott. Az első félidőben az Oroszlány nem mutatott sokat a sereghajtó Környe ellen, így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak pihenni, ám a második játékrész meghozta a találatokat is: előbb rövid idő alatt hármat rúgott az Oroszlány, majd a meccs végén, pár perc alatt kétszer is betalált a Környe.

Ez a pontszerzéshez kevés volt a vendégek részéről, így az Oroszlány nagyon fontos három egységet tartott otthon. A forduló rangadóján nagyon hamar megszerezte a vezetést a Sárisáp a Zsámbék ellen, ami végül aranyat is ért. Csapó Károly csapata sorozatban hetedik meccsét nyerte meg, míg Horváth Gyula sorozatban ötödik mérkőzésen szerzett gólt, így a Sárisáp állt a tabella élére.

A Kecskéd az első játékrészben alaposan ráijesztett a Vértesszőlősre, hiszen bő fél óra után már hárommal ment a vendég gárda. Erre Tokaji Zsolt négyet cserélt a szünetben, és teljesen megváltozott a játék képe, végül a hazai csapat hármat is rúgott, amivel pontot tudott menteni hazai közönség előtt. A Bábolna tovább folytatja gyengélkedését, nem sok közük volt a Nyergesújfalu elleni összecsapáshoz. A hazaiak magabiztosan játszva rúgtak öt gólt, ráadásul a Bábolna két emberét is elveszítette kiállítás miatt, így a következő fordulók sem lesznek egyszerűek Józsa Péter csapatának.

A forduló meglepetését a Tata mutatta be, miután egy pontot szerzett az Esztergom ellen. Ráadásul a dobogóért harcoló vendégek csak a 92. percben tudtak egalizálni, így a Tata nem volt messze a bravúros győzelemtől sem.