A ralikrossz tatabányai bajnoka újra nemzetközi szintre lépne

A tatabányai Lukács Kornél, becenevén Csucsu lett tavaly a ralikrossz abszolút magyar bajnoka, a cím megszerzése után pedig újabb kihívásokra vágyik kedvenc szakágában. Az újdonsült magyar bajnokkal többek között a cím megszerzésének körülményeiről, a szakág sajátosságairól és jövőbeni terveiről beszélgettünk.

– Izgalmas körülmények között lett abszolút magyar bajnok…

– Bár benne volt a pakliban, eleinte nem gondoltam, hogy bajnoki címet szerezhetek. A bajnokság márciustól októberig tartott, egyaránt két futamot rendeztek a Kakucsringen és Máriapócson, valamint egyet az ausztriai Dreinbachban. Miután az első három versenyből kettőt megnyertem és átvettem a vezetést összetettben, már magam is elhittem, hogy az összetett verseny élén végezhetek.

A ralikrossz érdekessége, hogy a ralival ellentétben itt nem az idő, hanem konkrétan egymás ellen versenyzünk. Egy hazai bajnoki versenyen az előfutamok, majd az elődöntők után a hat legjobb pilóta kerül a döntőbe, de mindegyik lépcsőfokért járnak pontok. Én hiába nyertem egyedül kettőt az öt futamból, a kvalifikációs futamokon sok pontot veszítettem, így nem volt biztos, hogy megnyerem a bajnokságot. Az utolsó versenyen ismét hibáztam az előfutamban, innen pedig már csak a biztonságra, az előnyöm megtartására koncentráltam – sikerrel.

– Meséljen a kezdetekről!

– Szinte beleszülettem az autó- és motorsportba. Édesapám, Lukács András maga is versenyzett, nyert magyar bajnokságot hegyi versenyzésben és terepralizott is. Még most, 56 évesen is részt vesz amatőr futamokon. Gyerekkoromban elkísértem a versenyeire, ahol én is kaptam feladatokat: tankoltam, szélvédőt mostam. A Csucsu becenevet is ő adta egyébként egy mesefigura után. Akkoriban szívtam magamba végleg a benzingőzt. Ötévesen a magyar minimotoros bajnokságban kezdtem versenyezni, majd jöttek a nagyobb motorok, 2006-ban pedig a rali. Tíz év után pedig belekóstoltam a ralikrosszba. Sokáig párhuzamosan versenyeztem a két szakágban, de az idei évtől már csak utóbbira koncentrálok.

– Miért váltott?

– 2013-ban második lettem az elsőkerék-hajtásúak mezőnyében az Európa-bajnokságon, ennek az eredménynek is köszönhetően egy osztrák csapat, valamint a Citroën támogatásával elindulhattam a junior-világbajnokságon. Ez a kaland nem sikerült igazán jól, a csapat és én is tapasztalatlanok voltunk. Mivel úgy éreztem, hogy raliban már nem tudok előrébb lépni, a ralikrossz felé kezdtem orientálódni.

– Úgy tűnik, nem bánta meg…

– Egyáltalán nem. 2017-ben részt vehettem a világbajnokságon, egy évvel előtte és utána pedig az Eb-n is. Jelenleg itthon versenyzem, és ugye tavaly abszolút magyar bajnok lettem. Emellett a ralikrossz számomra testhezállóbb, otthonosabban érzem magam ebben a közegben.

– Nem ütötte egymást a két szakág?

– Az utolsó ralikrossz-verseny és a Vértes-rali éppen egy hétvégén zajlott, így megkértem a Citroën Hungáriát, hogy a bajnoki cím megszerzése érdekében az előbbin indulhassak. Megengedték, így lehetőségem nyílt megnyerni a bajnokságot. Raliban így is nyolcadik lettem összetettben. A jövőben ilyen jellegű problémám már nem lesz, hiszen mint említettem, felhagyok a ralival.

– Hogyan épül fel jelenleg a csapata?

– Elsősorban a barátaimmal dolgozom együtt, a csapatot 8-9 szerelő, valamint két mérnök alkotja mellettem, utóbbiak a futóműért, valamint a motor karakterisztikájáért felelnek.

– Az édesapja is segíti?

– Ha van ideje, eljön a versenyeimre, külső szemlélőként és szakértőként hasznos tanácsokat ad. Vezetéstechnikailag nagyon sokat tanultam tőle.

– Ön már évek óta Citroënnel versenyez. Miként jellemezné az autóját?

– Hosszú ideje ezzel a márkával autózom, a legjobb eredményeimet is vele értem el. A nevéből adódóan egyébként az abszolút kategóriában indulnak a legnagyobb, legerősebb, úgynevezett Supercar autók. Mint a technikai sportok mindegyikében, itt is részletes szabályok vonatkoznak a járművekre. Az autók összkerék-meghajtásúak, versenytömegük a pilótával együtt nem lehet kevesebb 1300 kg-nál.

Mi a biztonság kedvéért mindig legalább 5-10 kg plusszal indulunk, hogy véletlenül se legyen probléma a mérlege­lésnél. A motor hengerűrtartalma 2000 cm³ turbofeltöltővel, ezek a legjobban tuningolható autók a szakágban. Az én autóm teljesítménye 600 lóerő. A raliban ezt a bődületes teljesítményt nem merik beengedni a fákkal szegélyezett szakaszokra, a ralikrosszban a 6-7 méter széles pályákon viszont bőven elfér.

– A futamokon a pilóták és az autók test-test elleni küzdelmet vívnak egymással. Nincsenek emiatt súrlódások a versenyzők között?

– Természetesen akadnak nézeteltérések, de felnőtt emberek vagyunk, el tudjuk rendezni ezeket a problémákat. A legfontosabb természetesen a pilóták testi épsége, de ezek az autók már annyira biztonságosak, hogy jómagam például sohasem sérültem meg komolyabban. Persze a veszélyesebbnek ítélt manőverekért időbüntetés jár, ami befolyásolhatja az elért pontszámot, de a szak­ág stílusából adódóan ez szinte elkerülhetetlen. Én is kaptam büntetést tavaly.

– Hogyan tekint a szakág jövőjére?

– Egy kis hasonlattal élve, az újkor gladiátorai az autósportokban a ralikrossz versenyzői, nézőként pedig látod őket az arénában megküzdeni egymással. Persze félreértés ne essék, a rali is egy nagyon jó sport, vezetéstechnika és csapatharmónia szempontjából összetettebb is, iszonyatos sportteljesítmény kell hozzá. Azonban nézői szempontból sokkal látványosabbnak gondolom ezt a fajta kisebb területen magvalósuló megoldást, kényelmes lelátóval, büfével, minden egyéb kiszolgáló létesítménnyel. A rali pedig talán inkább a túrázó sportbarátok látványossága, aminek manapság kisebb a keletje. Talán ez az oka, hogy a ralikrossz nézői szemmel kedveltebb lett. Én mindenesetre nagy potenciált látok a szakágban.

– Miként zajlik a felkészülése?

– Minden nap több órát foglalkozunk a versenyzéssel. Amikor tudunk, tesztelünk, de tavaly a vírushelyzet miatt erre csak kétszer volt lehetőségünk. Mivel egy verseny alatt extrém körülményeknek vagyunk kitéve, nagyon fontosnak tartom a fizikai és mentális felkészülést is. Ennek megfelelően rendszeresen futok, crossfit­ezem, valamint egy, a koncentrációt és a reflexet fokozó gyakorlatokat összefogó tréninget, az úgynevezett fit for race-t is végzem. Ha tehetem, gokartozom is.

– Az Instagramon több mint 13 ezer, a Facebookon pedig mintegy 30 ezer követője van. Ennyire fontosnak tartja a közösségi médiát?

– Korábban nem foglalkoztatott különösebben, de azt láttam, hogy a követőim hálásak a bejegyzéseimért, videóimért, így egyre komolyabban kezdtem vele foglalkozni.

– Versenyzőként mi szerepel a tervei között?

– Szeretnék visszatérni a nemzetközi mezőnybe és ott is szeretném letenni a névjegyem. Szerencsére nem felejtettek el, még élnek a külföldi kontaktjaim, fogadják a hívásaim, így bizakodó vagyok. A bakancslistán pedig még szerepel egy Dakar-rali is…