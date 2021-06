A párizsi olimpiáról álmodik az Egerszegi rekordját megdöntő tatabányai úszólány

A Tatabányai Vízmű SE tehetséges úszójának, Jackl Viviennek neve szinte egy pillanat alatt lett ismert a medencék világában és ezzel párhuzamosan a sportsajtóban. Sőt, most már azt is mondhatjuk, azon is túl. Ennek pedig az az oka, hogy a mindössze tizenhárom esztendős ifjú hölgy megdöntötte az ötszörös olimpiai bajnok, Egerszegi Krisztina harmincnégy évvel ezelőtt felállított korosztályos rekordját 400 méteres vegyes úszásban.

Nagyon régen nem volt ilyen tehetséges versenyzője a tatabányai úszósportnak. A kedves, szimpatikus, rendkívül szorgalmas Jackl Vivien a talentumnak sincs híján. Egyebek mellett erről is beszélgetünk edzőjével, Kocsis Mártával, illetve az új csúcstartó is néhány gondolatát megosztotta velünk.

– Fantasztikus élmény volt átélni ott a helyszínen ezt a csúcsdöntést, mégiscsak Egérke 34 éve felállított rekordjáról beszélünk – emlékezett vissza edzője. – Az idei évben arra fókuszáltunk, hogy megpróbáljuk megdönteni a női 400 méteres vegyes úszás korosztályos rekordját. Erre a „hőstettre” év végéig volt lehetőségünk. Azért is mentünk el az ifi ob-ra, mert tudtam, hogy ott olyan mezőny lesz – 16–17 éves lányokkal – ahol Vivi megpróbálkozhat ezzel.

Edzője persze azzal is tisztában volt, hogy semmi probléma, ha elsőre nem jön össze a rekord, hiszen júliusban, a saját korcsoportjának magyar bajnokságán, illetve utána a serdülő ob-n, a 14–15 évesek között Vivien egy újabb erős mezőnyben ismét próbálkozhat.

– Az edzéseken produkált időit ismerve úgy éreztem, a csúcsdöntésre nem kell az év végéig várni – emelte ki a „mestere”. – Viszont, hogy ilyen idő jön ki belőle – 4:46.47 perc – azt azért nem hittem. Őszintén szólva már a délelőtti úszás is meglepetés volt, de az, hogy 4:50 alatt úszik, még álmomban sem jött elő. Egyébként ezzel saját magát is meglepte, ahogy felnézett az eredményjelzőre.

Jackl Vivien meg is nyerte az ifi ob-t. Egy éremben reménykedett a szakosztály, de nem az aranyban, hiszen nagyon erős volt a mezőny, tele ifjúsági válogatottakkal, akik azért küzdöttek, hogy szinteket ússzanak a korosztályos világversenyekre. Viviennek őket sikerült maga mögé utasítania.

– Óriási volt az öröm, konkrétan sokkot kaptam, este vissza kellett néznem a versenyt, mert nem nagyon emlékeztem, mi is történt – mondta Kocsis Márta. – A mai napig még „feldolgozás alatt” a siker, mivel ez az idő, ifi eb, és vb, valamint olimpiai B-szint, illetve EYOF A-szint is. Azt még azért elárulom, jelenleg 200-tól 1500 méter gyorsig, valamint 200 m hátúszásban, 200 m pillangóúszásban, 200 és 400 m vegyes úszásban is vezeti az országos ranglistákat a korosztályában. Az európai ranglistán a 14–17 éves lányok mezőnyében, holtversenyben az ötödik helyen áll.

A leginkább érintettet, Jackl Vivient is megkérdeztük, milyen érzések kavarogtak benne a verseny előtt és után.

– Nagyon készültem erre a csúcsdöntésre, ebben az évben ez volt a fő célunk – emelte ki a rekorder. – Fantasztikus érzés volt, mikor délelőtt felnéztem a kijelzőre, és láttam, hogy sikerült. 34 éve állította fel Egérke ezt a csúcsot, még 1987-ben. A délutáni csúcsdöntés pedig számomra is meglepetés volt. Az is jó volt, hogy nem igazán foglalkoztam azzal, kik és hány évesek úsznak mellettem. Csak magammal törődtem és arra koncentráltam, hogy a lehető legtöbbet kihozzam magamból. A pille, hát és a gyors az erősségem, úgy gondolom, mellen kell a lehető legtöbbet fejlődnöm.

Vivien azt is elárulta, mit mondott neki Márti „néni”.

– Egy életem egy halálom. Adjak bele mindent, csak magammal foglalkozzak, és álljak bele a versenybe – emlékezett vissza Vivien az edzői utasításra.

– Öröm, hogy ennyi korosztályban is szintet úsztam, hiszen ez nagy teljesítmény, ugyanakkor kicsit szomorú is voltam, mert ilyen fiatalon sajnos még nincs esélyem indulni annyira rangos versenyeken. Most a saját korosztályos bajnokságomon minden számban, amelyen rajthoz állok, szeretnék aranyat nyerni. Itt az időeredmény annyira nem foglalkoztat. Aztán serdülő ob-n pedig próbálok minden számban döntőzni és dobogóra kerülni. A nagy álom persze 2024, a párizsi olimpia. Nagyon készülök rá, remélem semmi nem jön közbe és zavartalanul készülhetek. De addig még nagyon sok időm van. Bízom benne, hogy előtte azért még sok világversenyen meg tudom mérettetni magam.