A nőknél Tata, míg a férfiaknál Kisbér lett a bajnok

Nem csak az élvonalban szereplő Grundfos Tatabánya KC csapata zárt kiváló szezont. A megyében vitézkedő női és férfi csapataink is eredményesen szerepeltek.

Az NB I.-ben egy (Grundfos Tatabánya KC – férfi), az NB I. B.-ben két (Dorogi ESE – női, Tatai AC – férfi) csapatunk szerepelt a 2018-19-es kézilabda bajnoki szezonban. Az NB II.-ben, a tulajdonképpeni harmadosztályban viszont összesen öt, ami persze magyarázható a harmadik vonal jóval magasabb csapatlétszámával, hiszen itt mindkét nemnél hat csoportban küzdenek a csapatok, csoportonként (egy kivétellel) egyaránt 12 gárdával.

Felemásan szerepeltek a hölgyek

A nők mezőnyében három csapatunk vágott neki a bajnoki küzdelmeknek: az Északi csoportban az Esztergomi Vitézek RAFC és a Tatabányai SC, az Északnyugatiban pedig a Komárom VSE. Hármuk közül egyértelműen az esztergomiak szerepeltek a legjobban, akik a harmadik helyet szerezték meg csoportjukban. A Vitézek rögtön egy súlyos vereséggel nyitott Salgótarjánban, ezután azonban zsinórban négy győzelem következett, közte hazai pályán a későbbi bajnok FTC U22 ellen.

Ezt követően összességében egyenletesen teljesített a csapat, amely ősszel és tavasszal is 16 pontot szerzett. Az első két hely valamelyikének megszerzésére nem volt reális esély, a bronz­érem viszont már egy fordulóval a vége előtt meglett. A Vitézek óriási javuláson ment keresztül egy év alatt, hiszen tavaly ugyanebben a csoportban még utolsó előtti lett a csapat. A házi gólkirály a góllövőlista második helyén végző Ábrahám Szilvia lett 22 meccsen szerzett 195 találattal.

A Tatabánya szezonja gyengébben sikerült, pedig a megyeszékhely csapata nem kezdett rosszul: első három meccséből kettőt megnyert. Ezt azonban zsinórban nyolc vereség követte, a Tatabánya így a téli szünetet az utolsó helyen zárta. Tavasszal már valamivel jobban ment, a TSC az őszi ponttermés kétszeresét begyűjtve a kilencedik helyre jött előre. A házi gólkirály a 18 meccsen 116 gólig jutó, összesítésben a 11. helyen végző Gengeliczky Lili lett.

Az Északnyugati csoportban szereplő Komárom zárta a legsanyarúbb szezont, hiszen a KVSE mindössze négy pontot szerezve (egy-egy győzelem ősszel és tavasszal) az utolsó helyen végzett. A komáromiak zsinórban tíz vereséggel kezdtek, és a 6. fordulóbeli, Egerszeg elleni vesztes ­meccs után csúsztak vissza végleg az utolsó helyre. Az első győzelmüket (és pontjaikat) az utolsó őszi fordulóban szerezték meg, majd az utolsó előtti körben nyertek még egyszer, de a sereghajtó pozíció elhagyására nem volt esélyük. A KVSE legeredményesebb játékosa a góllövőlista 11. helyén végző Csiszár Klaudia lett 19 meccsen szerzett 123 góljával.

Közepes csapat-, jó egyéni teljesítmények

A férfiaknál mindkét csapatunk, a Tarján SE és az újonc Ácsi Kinizsi is az Északnyugati csoportban indult. A Tarján szerepelt jobban, közepes és nagyjából egyenletes teljesítménnyel a hatodik helyet szerezte meg. A házi gólkirály a 17 mérkőzésen 125 gólt szerző Sebestyén Máté lett, aki az összesített góllövőlista harmadik helyén végzett.

Az Ács gyengébb őszi idény után tavasszal majdnem 50 százalékos teljesítményt produkált, ezzel a sereghajtókat egyértelműen leszakítva végül a tizedik helyet szerezte meg. Az ácsiaknál Papp Péter lett a házi gólkirály 22 mérkőzésen lőtt 145 góllal, ami a második helyezést jelentette a góllövőlistán.

Tatai és kisbéri bajnoki cím

A megyei női bajnokságban nem született meglepetés: a címvédő Tatai AC ezúttal is aranyérmes lett, bár az előző szezonhoz képest ezúttal nem maradt veretlen. Második az Ácsi Kinizsi, harmadik és negyedik (az első kettőtől messze lemaradva) a Környe SE és a Kisbér KC lett. A gólkirályi címet az előző szezonhoz hasonlóan most is a tatai Zink Viktória szerezte meg, aki 15 mérkőzésen 124-szer volt eredményes. A férfiaknál az alapszakaszt a Komárom VSE nyerte, két ponttal megelőzve a Kisbér KC első csapatát.

A harmadik helyen a Kisbér KC II., a negyediken az Esztergomi Vitézek RAFC, az ötödiken – mindössze egy pontot gyűjtve – a Baj KSE zárt. A férfiaknál bajnoki döntőt is rendeztek, ahol a Kisbér I. oda-vissza legyőzte (hazai pályán 26-22, majd idegenben 34-26) az alapszakasz-győztes Komáromot. A gólkirályi címet zsinórban harmadszor szerezte meg Endrédi Péter, aki a Kőkúti Sasok együttesénél megszerzett két elsőség után most a Kisbér I. gárdájánál végzett a góllövőlista első helyén. A döntőkkel együtt 15 mérkőzésen 150 gólt szerzett, vagyis kiemelkedő, 10 gólos meccsenkénti átlagot produkált.

Tatai arany és dorogi bronz az utánpótlásban

Ami az utánpótlást illeti, a fiúknál az ifjúsági bajnokság I. osztályának Nyugati csoportjában (14 csapat) a Grundfos Tatabánya KC ötödik lett, a másodosztály Nyugati csoportjában (12 csapat) a Tatai AC a kilencedik helyen végzett, míg a harmadik vonal Északnyugati csoportjában (12 csapat, egy visszalépett) a Tarján SE a negyedik, míg az összes mérkőzését elveszítő Ácsi Kinizsi a 11. helyre futott be. A 213 gólt szerző tarjáni Balogh Marcell mindössze egy találattal maradt le a gólkirályi címről.

A serdülőknél a Grundfos Tatabánya KC (I. osztály, Nyugati csoport, 14 csapat) 11. lett, míg a másodosztály Nyugati csoportjában (12 csapat) a Tatai AC bajnoki címet ünnepelhetett. A harmadosztály Északi csoportjában (12 csapat) a Komárom VSE a hetedik helyen végzett.

A lányoknál az ifjúságiak között a Dorogi ESE harmadik lett a másodosztály Nyugati csoportjában (12 csapat), játékosuk, Imrei Nóra 177 góljával második lett a góllövőlistán. A harmadosztály Északnyugati csoportjában (14 csapat) a Komárom VSE a hetedik, a Tatai AC pedig a 12. helyen végzett, a gólkirályi címet a tatai Csics Luca szerezte meg 187 találattal. Északon a Tatabányai SC nyolcadik, az Esztergomi Vitézek RAFC 11. lett 13 csapat közül.

A tatabányai Pauli Krisztina 206 góljával harmadik lett a góllövőlistán. A serdülőknél a Dorogi ESE 14., utolsó lett az élvonal Nyugati csoportjában, míg az egyesület második csapata a harmadosztály Északi csoportjában kilencedikként zárt. Ugyanitt az Esztergomi Vitézek RAFC pont nélkül utolsó, 11.