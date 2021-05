A negyedik negyedben döntöttek az oroszlányi kosarasok a Kaposvár ellen

A jó védekezés volt a siker kulcsa Somogyban, a bajnokság kilencedik fordulójában.

Eric Washington pontjaival kezdődött a találkozó, aztán a hazaiak is „megérkeztek” a mérkőzésre és az első negyed közepére átvették a vezetést. Innen kezdve fordulatos, de alacsony színvonalú összecsapás zajlott a pályán. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, miközben rengeteg rossz dobás és technikai hiba jellemezte a játékot.

A zárónegyed közepén még a Kaposvárnál volt az előny, de aztán az OSE az ezúttal is remekül játszó Washington és a meccs végére magára találó Remy Abell vezetésével zsinórban 15 pontot szerzett és ezzel végleg leszakította az elfáradó somogyiakat. Az oroszlányi játékosok közül még Illés Máté játékát illeti dicséret. Ezzel a győzelemmel biztossá vált, hogy a Lions legrosszabb esetben is a 11. helyen végez, de matematikailag még a 10. helyezés is elérhető Sebastjan Krasovec csapata számára.

Sebastjan Krasovec: – Nagyon örülök a győzelemnek. Kemény meccs volt, nehéz itt játszani, mert jó a hazai csapat és sohasem adja fel. Tudjuk, hogy két meghatározó ember is hiányzott a riválisnál, amely a végére el is fáradt. Támadásban egyik csapatnak sem volt jó napja. Nagyon meg akartuk nyerni ezt a találkozót, mert nem mindegy, hogy hányadik helyen zárjuk az évadot. Így maradt motiváció az utolsó meccsünkre is.