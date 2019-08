A megye III-ban is potyogtak a gólok a hétvégén

A megyei harmadosztály hétvégi fordulójában egyetlen döntetlen sem született, a mérkőzések jó részén nagy különbségű győzelmek születtek.

A második fordulóval folytatódtak a megyei labdarúgó-bajnokság harmadosztályának küzdelmei. A Déli csoportban tovább menetel a fiatal bakonysárkányi csapat: az első fordulóban a Naszályt részesítették alapos verésben a listavezető sárkányiak és most ugyanezt tették a Szákszenddel is.

Pedig a második játékrész elején még nem úgy tűnt, hogy hazai diadalmenet lesz: bár a vendéglátó az első félidő közepére kétgólos előnyt szerzett, a Szákszend a szünetre egyenlített, majd a vezetést is átvette. Aztán jött a hazai henger: az egyaránt csereként beálló Jakus András és Pirsli János is triplázott, a Bakonysárkány pedig bő fél óra alatt nyolc gólt szerezve újabb kiütéses győzelmet aratott egy meccs végi kiállítás ellenére is.

Remek formában van a második helyen álló Bokod is, amely a Gesztes kiütése után ezúttal a létszámhiányosan kiálló Kisigmánd vendégeként nyert nagyon simán. A győztes csapatban Darabos János triplázott. A harmadik hibátlan csapat a harmadik helyen álló Csém, amely a Naszály ellen tartotta otthon a három pontot. A szomszédvári rangadón a Bakonyszombathely a Kisbért verte, a hazaiak mind a négy gólja Kuti Tivadar nevéhez fűződött.

A bajnoki címvédő Almásfüzitő az első fordulóbeli, rédei vereség után javítani tudott és az öt gólt szerző Kolompár István vezetésével kiütötte a Császár II.-t. Az első fordulóban a Dad nem tudott kiállni Kisbéren, most azonban hazai környezetben egy mérkőzés végi büntetővel felülkerekedett a Rédén. A Gesztes súlyos hétgólos vereséggel kezdte a bajnokságot, a második forduló után azonban pozitívba fordult a gólkülönbsége, miután nyolc góllal verte a Bársonyost. A hazaiaknál Eigner Zsolt négyszer volt eredményes. A csoport góllövőlistáját az ezúttal is eredményes bokodi Bucsi Dávid vezeti hat találattal.

Északon a listavezető Szárliget a második Tokodot fogadta. A helyezések alapján rangadónak indult a találkozó, azonban a vendégek nagyon sima győzelmet arattak. A féltucat tokodi találat felét Sárközi Ádám jegyezte. Sikerével a Tokod átvette a vezetést a bajnokságban.

A Dunaalmás és a Szomód az első fordulóban döntetlent játszott egymással, most viszont mindketten 6-2-re nyertek. A Dunaalmás Bajnáról hozta el a három pontot a triplázó Szuri Norbert vezetésével, míg a Szomód az Annavölgy ellen nyert hazai pályán. A szomódiak legeredményesebb játékosa a négy gólt szerző Purgel Zoltán volt, aki ezzel be is fogta a góllövőlista élén az ugyancsak négy góllal álló Sárközi Ádámot.

A TABAK az első fordulóban simán kikapott Tokodon, most azonban magabiztos győzelmet aratott a Baj ellen. Az előző szezonban még közös csapatot indított Héreg és Vértestolna, a hétvégén azonban már egymással nézett farkasszemet a két település csapata. Bár a vezetést a tolnaiak szerezték meg, a Héreg előbb egyenlített, majd a második játékrészben további hét gólt szerezve kiütéses győzelmet aratott. A Vértestolna játékosa, Hornyák György előbb az ellenfél, majd a saját kapujába is betalált.