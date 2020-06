A legnehezebb időszakból is erőt merítettek a tatabányai birkózók

– Hogyan vészelték át a koronavírus-járvány okozta nehézségeket?

– Március végét írtunk, amikor egy péntek estén jött a hír, hogy hétvégétől leáll minden és nem lehet folytatni az edzéseket, sem a versenyeket. Váratlanul ért minket a kialakult helyzet, éppen ezért nehezen is vészeltük át. Gyakorlatilag pénteken még úgy jöttünk edzésre, hogy hétvégén válogató versenyre megyünk a kadet birkózókkal, amit hosszas készülődés előzött meg, de sajnos ez nem valósulhatott meg a COVID–19 miatt.

– A bejelentés hallatán volt valami tervük a hogyan továbbról?

– Azt gondoltuk először, hogy nem szükséges azonnali tervet kifundálni, ami az edzéseket illeti, valamint az elmaradt versenyt. Nagy reményeket fűztünk ahhoz, hogy a tervezett verseny és a heti edzések csak 1-2 hétig maradnak el. De hamar ráeszméltünk, hogy ez egy kivételes és egyben szerencsétlen helyzet lesz, ami eddig még nem fordult elő, így tehát elkezdtünk gondolkodni edzőtársaimmal, miképpen tudnánk megoldani sportolóink rendszeres erősítését, testedzését.

– Hogyan tudták kivitelezni az edzéseket ebben a rendkívüli helyzetben?

– Az internet nagy segítségünkre volt ennek a problémának a megoldásában, így folyamatosan el tudtuk juttatni a sportolóink számára a kidolgozott edzésterveket, ami majdnem hogy személyre szabott volt. Maga a kivitelezés úgy zajlott, hogy korosztályok szerint lettek csoportosítva a szakosztály tagjai. Illetve számításba vettük azt is, hogy szakadatlanul ne ugyanazokat a gyakorlatokat kelljen csinálnia a birkózóknak hétről-hétre, ezért hetente változtattunk rajtuk, de volt, amin persze csak havonta.



– Mióta kezdték el az edzéseket újra?Miként teljesítették a birkózók ezt a nem mindennapi kihívást, az edzők ellenőrizték a kivitelezést?

– Különböző videofelvételeket, illetve képeket kértünk a sportolóinktól edzés közben, amit maradéktalanul teljesítettek is. Aztán olyannyira belejöttek a fiatalok, hogy szinte egész nap kaptam a képeket, és a felvételeket tőlük. Ennek kifejezetten örültünk, hiszen láttuk, hogy nem adják fel, dolgoznak és küzdenek minden nap a kialakult helyzethez maximálisan igazodva. Azt mondhatom, nagyszerű és szorgalmas csapataink vannak. Amikor már enyhülni látszódott a helyzet és megkezdődtek a feloldások, akkor annyit engedélyeztek a szakosztályunk számára, hogy közös, csoportos edzéseket tarthatunk, de csak a szabadban. Ez nagyjából egy hónappal ezelőtt volt. Erre a célra megkaptuk a műfüves focipályát, ahol csak mi voltunk. Természetesen ott is figyeltünk az előírt szabályokra, mint például a távolságok megtartására, a fokozott higiéniára vagy kézfertőtlenítésre.

– A szabadtéri edzések miképpen zajlottak?

– Tulajdonképpen hasonlóan, mint a vesztegzár alatt. Korlátozottak voltak a lehetőségeink, hiszen a távolság betartása volt a legfontosabb, viszont ehhez a sporthoz elengedhetetlen a közelség és az érintkezés, tehát maradtak az erőnléti edzések, csak már a szabadban és együtt.

– Mióta lehetnek az ígéretes sportolók a tatamin?

– A szabadban összesek körülbelül 2,5 hetet kellett töltenünk szigorú szabályok között, így tehát a teremben 1,5 hete lehetünk.

– Tudni lehet már, hogy mikor kezdődik újra a versenyszezon?

– Konkrétumokat mi sem tudunk még, a terv az, hogy szeptembertől folytatódnak a versenyek, mint a pandémia előtt. Az elmaradt megmérettetések köztük több országos bajnokság, illetve most kezdődnének az Európa-bajnokságok, világbajnokságok – amik ugye szintén elmaradnak – ezekről csak hírfoszlányokat hallunk, miszerint októberig eltolták az Európa-bajnokság megrendezését bizonyos korosztályokban. A hazaiaknál még nem született meg a döntés, hogy hogyan fogják behozni az elmaradt versenyeket és melyikeket. Én személy szerint azt gondolom, hogy ha pótolni is fogják őket, akkor csak a legfontosabbakat, mint például a fiataloknál Diákolimpiát, a serdülőknél pedig Magyar bajnokságot.

Mindent a reménységekért

Katona Géza vezetőedző elmondta a Kemma.hu-nak, hogy a Magyar Birkózó Szövetség segítségével sikerült elnyerniük egy pályázatot, amely lehetőséget biztosított arra, hogy biztonságosabbá, komfortosabbá varázsolják az edzőtermet, amit egyébként pontosan tíz éve vehettek birtokba a TSC birkózói.

A befolyt összegből alkalmuk nyílt több klímával is felszerelni a második otthonukat, mindemellett egy „védőfalat” is feltudtak rakni a tatamik végébe, hogy az esetleges becsapódásokat sérülésmentesen megússzák a birkózók. Ám ezzel a kör még nem zárult be, egy alapos festés után burkolatot kaptak a fűtőtestek, valamint több bordásfallal is gazdagodhatott a szakosztály, ami nem csak az erőnléti edzésekben segíti őket, hanem a nyújtógyakorlatokban is.