A Kék Tigrisek ősi riválisukkal lépnek pályára a Balaton partján

Szeptember ötödikén a Balatonfüred ellen játszik a Grundfos Tatabánya KC csapata. A mérkőzést a Füredi szabadidőközpontban láthatják a szurkolók este nyolc órától.

Ha abból indulunk ki, hogy miként játszottak a Kék Tigrisek az előkészületi meccseken és kiket győztek le, akkor önbizalommal telve, esélyesként utazhatnak a Balaton partjára. Matics mester, a vendégek vezetőedzője azonban óvatosan fogalmazott. – Hosszú és eredményes felkészülés után kezdhetjük a bajnokságot, úgy is fogalmazhatok, készen állunk – jegyezte meg Matics Vladan. – Igaz, az alapozás utolsó két hete nem volt zökkenőmentes. Éppen a kisebb sérülések miatt sem vállaltuk már el a Komló elleni, utolsó edzőmeccset.

Most azonban gyakorlatilag csak Bálint Bencét kell nélkülöznünk a nyitányon. De azt sem szabad elfelejteni, hogy az edzőmérkőzés és a bajnoki találkozó nem ugyanaz. Mindent megtettünk annak érdekébe, hogy eredményesek legyünk, a formánk is biztató. Idegenben sem tartom esélytelennek a gárdát. Minden el is követünk a siker érdekében.

A két csapat között évek óta egészséges a rivalizálás, mindig jó meccseket vívunk. Ami vendéglátóink esélyeit növeli, ami mellettük szól, hogy hazai pályán mérkőzhetnek ellenünk. Balatonfüreden hosszú idő után edzőt váltottak, György László vette át Csoknyai István helyét. Ez a tatabányai vezetőedző szerint jelenthet változást ellenfelünk taktikájában és játékában is, de abban aligha, hogy a Füred erős, és éppen ezért is nehéz megjósolni, mit hozhat a szombat este.