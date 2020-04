A játékosok otthon babáznak, a Zsámbék edzője bízik a mihamarabbi folytatásban

Megyénk labdarúgói sincsenek könnyű helyzetben, hiszen már két hete leállt minden bajnokság. Edzések nincsenek, így aztán mindenki egyénileg készül fel a folytatásra, amiről viszont senki sem tudja, hogy mikor jön el.

A helyzet ismert, lehetőség szerint mindenki maradjon otthon. Nincs ez máshogy a labdarúgóknál sem, hiszen edzésre nem járhatnak, így egyetlen út marad, hogy formában maradjanak: az otthoni edzés. Cikkünkben két játékost és egy vezetőedzőt kérdeztünk arról, hogyan tudnak edzeni, mivel foglalkoznak a kényszerű szabadidejükben.

Írtam egyéni edzéstervet a srácoknak, de…

– Természetesen készítettem edzéstervet a csapatomnak, de amatőr játékosokról beszélünk, így nem tudom, hány ember fogja meg a könnyebbik oldalát – kezdte Bodó László, a Zsámbéki SK csapatának vezetőedzője. Sok játékosom dolgozik, így nem tudom, hogy edzés helyett mit csinálnak. Van egy Facebook-csoportunk, ahol a játékosok meg szokták mutatni, hogy éppen mennyit futottak, de az nem ugyanaz, mint a heti 2-3 edzés. Nehéz dolog ez, nem lehet igazi edzésprogramot írni, mert nem tudni, hogy mikor kezdődik a bajnokság. Nem mindegy, hogy májusra vagy szeptemberre kell formába kerülni. Ők nem profi játékosok, szóval nem várhatom el, hogy megcsinálják a napi edzésmunkát. Nem gondoltam volna, hogy valaha leszek ilyen helyzetben, hogy egy bajnokság szünetelni fog, főleg nem egy vírus miatt. Remélem, minél hamarabb véget ér ez a helyzet. A játékosaim „veszélyben” lehetnek, hiszen most nem kapnak terhelést, és nem lehet egy napról a másikra visszahozni azt az edzettségi szintet, ahol a bajnokság közben voltak. Sérülésveszélyes, ráadásul, aki hajlamos a hízásra, annak még nehezebb lesz – folytatta a tréner.

Bodó Lászlót arról is kérdeztük, mit csinál otthon, amíg nem tarthat edzéseket: – Rengeteget olvasok, tanulok, heti 2-3 alkalommal futok. Lehetséges, hogy többet edzek, mint egy-két játékosom… A családom is többet lát, hiszen ők is otthon vannak a kialakult helyzet miatt. Többet filmezünk, azokat a filmeket mind megnéztem, amit az elmúlt években elterveztem, de már kezdem kissé unni. Én egy örökmozgó ember vagyok, így nagyon nehéz otthon maradnom. Ennek ellenére nem mozgok az emberek között, igyekszem betartani a házi karantén szabályait, de valamennyire mozogni kötelező. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb lecseng ez a járvány, és újra megtelhetnek a megyénk futballpályái élettel – zárta gondolatait a Dorogon élő szakember.

Fizikai helyett az online sport került előtérbe

– Tizennyolcadik napja vagyunk itthon a családommal – kezdte Hagymási Dániel, a Kecskéd KSK középpályása. Amióta a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, utána másnap a cégünk is irodába járási korlátozásokat vezetett be. Ezzel nem is lenne semmi baj, de mivel a kollégáim és az én munkám az, hogy emberekkel találkozunk, ezért a mi munkánk jóval nehezebb ebben a mostani időszakban. Sőt, lehet azt is állítani, hogy nem tudunk dolgozni igazából most. Marad a home office, illetve a különböző online tréningek és videókonferenciák – folytatta a futballista.

– Van valami jó is ebben a karanténban azért: ennyi időt egyszerre a családommal még nem tudtam tölteni. Ráadásul megszületett egy hónapja a második kisfiunk, így tudok segíteni a páromnak is a két gyerekkel. A szinten tartás pedig nem nehéz az én esetemben. Segítenek a gyerekek. A kicsivel napi 7-8 km gyaloglás, ami körülbelül nekem 2 meccs teljesítménye… A nappali, a két gyerekszoba és a konyha között túrázunk. A nagyobbik fiam pedig szerencsére egy aktív gyerek. Izeg-mozog. Segít nekem délutánonként edzeni. Együtt stabilizálunk, felüléseket csinálunk. Akkor pedig, mikor már mindenki alszik, nagyjából este 10 órakor, eljön az én időm! Igazi dartsmeccsek angol, norvég, német, magyar ellenfelek ellen online. A legnagyobb meccseket Pető Danival (a Kecskéd támadója, Hagymási csapattársa) vagy a bátyámmal (Hagymási Bence, szintén kecskédi játékos, fotós a 24 Óránál) játsszuk.

A csapatot sajnálom, hogy nincs bajnokság. Úgy néz ki, most van egy stabil, jól működő kezdőcsapatunk és a keret is erős. Kellenének a meccsek, hogy összeszokjon a brigád és a jövő év olyan szép legyen, mint amit a kecskédi szurkolók megérdemelnek. Mégis csak ők a megye legjobb szurkolótábora! Bízom benne hamarabb véget ér ez a helyzet, mint gondolnánk és újra lehet dolgozni, játszóterezni, meccsekre járni! Mindenki vigyázzon magára! – zárta gondolatait Hagymási Dániel.

A legfontosabb mindenképp Szonja!

– Ez a vírus szerintem mindenkinek teljesen felforgatta az eddigi életét – kezdte megtörten Módi Viktor, aki az NB III.-ban szereplő Komárom VSE alapembere. A mindennapi ritmus teljesen megváltozott nálunk is. Itthon töltjük a napjainkat, csak ha szükséges, akkor hagyjuk el a lakást. Nehéz időszak ezt most, a 2 hónapos kislányunkat, Szonját nem tudja látogatni senki. Unatkozni azonban nincs idő, Szonja lefoglal minket egész nap. Ha pedig úgy gondolja, hogy szundít egyet napközben, akkor a szokásos házi dolgokat intézzük. Takarítunk, főzünk, pakolunk. Mivel Pepsi is velünk van (a kutyánk), ezért vele azért le kell menni sétálni napi háromszor, de délután, ha jó idő van, akkor Szonjával is sétálunk egy órát, kell neki is a friss levegő, természetesen ilyenkor kerüljük a tömeget. Tényleg most minden csak körülötte forog – tette hozzá Módi.

– Amióta felfüggesztették a bajnokságot, egyéni edzésterv alapján próbáljuk formában tartani magunkat. Nem egyszerű, mert ezek az edzések nem olyan intenzitásúak, mint egy normális edzés. Súlyzóval, medicinlabdával erősítek, a parkban szoktam futni, valamint biciklizni. Nem jött jól ez a szünet egyáltalán. Hátunk mögött van egy 8 hetes felkészülés, ami úgy éreztük, jól is sikerült. Ezt bizonyította, hogy megvertük itthon a Mosonmagyaróvárt, majd idegenben a BKV csapatát is. Próbáljuk átvészelni ezt az időszakot, reméljük, minél hamarabb lecseng az egész. De tudjuk, hogy most a legfontosabb az egészség – zárta gondolait a tatabányán élő futballista.