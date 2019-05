A hétvégén eldől az arany sorsa az Ete számára, a Tatabánya a bennmaradásért küzd

A hétvégén eldőlhet az aranyérem sorsa az Ete számára a megyei másodosztályban, míg a Tatabánya számára fontos előrelépést jelentene a győzelem a bennmaradás felé.

Nincs kisebb tétje a hétvégi megyei másodosztály fordulójának, mint hogy bajnok lesz-e az Ete. Mindezt a legnagyobb rivális, Környe otthonában harcolhatják ki. A két csapat sokáig fej fej mellett haladt a bajnokságban, sokáig a Környe volt a listavezető, ám lecsúsztak a harmadik helyre.

Ősszel a Környe 8-2-re kapott ki az Ete ellen. Egy vereséggel még a második hely is messze kerülhet tőlük. Persze ehhez kell az újonc Bajót győzelme is, akik Felsőgallán lépnek majd pályára. A másik újoncra, a Császárra sem vár egyszerű feladat, hiszen Mocsára utaznak. A két csapat között mindössze három pont a különbség, így a végére még egy helycsere is lehet, bár ehhez hazai győzelem kell.

Ami a kiesést illeti: a Tatabányai Vasas a sereghajtó Szomódhoz látogat. Ha nyer, óriásit lép a bennmaradás felé. A Bokodnak Pilismaróton kellene három pontot szereznie, a Gyermely pedig hazai pályán próbálja meg ugyanezt az Ászár ellen. Egyik sem lesz könnyű feladat. Jelenleg a Bokod áll a vonal előtt.

Még a Kocs sem nyugodhat meg, de egy fokkal jobb helyzetben vannak, bár hétvégén Süttőre utaznak. A Bana még odaérhet a dobogóra egy kis szerencsével, ehhez viszont mindenképpen győzniük kell a Piliscsév ellen – a hazaiaknak már rég tét nélküli ez a bajnokság, lég­üres térben vannak a tabellán, sem előzni, sem csúszni nem tudnak már.

Június 2., vasárnap, 17 óra

Eurotrade Megyei II. osztály, 28. forduló

Környe SE-Etei SE

Gyermely-Ászár KSE

Bar-Nul Szomód SE-Tatabányai Vasas

Süt­tői SC-Kocs KSE

Pilismarót SC-Bokod Erőmű LE

TÉG Felsőgalla-Bajóti Szikra SE

Mocsa KSE-Császári SE

Piliscsévi SE-Banai KSK.