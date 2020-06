A harmadosztályban kezdik meg az új idényt a Dorog női kézilabdázói

Az NB I. B. helyett csak az NB II.-ben, vagyis a tulajdonképpeni harmadosztályban kezdi meg a következő szezont a Dorogi ESE női kézilabdacsapata.

Vig Attila klubelnök elmondta: már az előző idényben is kieső helyen végeztek a másodosztály nyugati csoportjában, csak annak köszönhették bennmaradásukat, hogy nem volt feljutó. Helyezésben az idén sem tudtak előrelépni, a bajnokság márciusi felfüggesztésekor, majd lezárásakor az utolsó helyen álltak.

– A Magyar Kézilabda Szövetség döntésének értelmében maradhatnánk ebben a ligában, viszont úgy érezzük, hogy az az igazán stabil és meggyőző teljesítmény, mely a megnyugtató helyezést garantálná, nem prognosztizálható – fogalmazott a klubvezető, aki arra is kitért: a kényszerű osztályváltásban a koronavírus-járvány is közrejátszott.

– Sok vállalat most nehéz helyzetbe került, az NB I. B.-nek pedig magasak a költségei. Ezzel az előző két évben is szembesültünk, kiszámítható és biztos támogatói kört nem tudhattunk magunk mögött. A jövő pedig az előzőekben említettek miatt most különösen ingatagnak látszik – magyarázta Vig Attila.

A szakember arra is kitért: három fiatal játékos írt alá profi csapatokhoz, nekik további sok sikert kívánnak. Továbbra is vannak azonban tehetséges sportolóik, bíznak benne, hogy segítségükkel újjá tudják építeni majd a csapatot az NB II.-ben.