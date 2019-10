A hajrában jött össze a szépítés a Dorognak

Ez azonban kevés volt ahhoz, hogy a Dorog legalább egy pontot hazahozzon Csákvárról.

A dorogiak két bajnoki vereség után a javítás szándékával léptek pályára Csákváron. Az első félidőben több lehetősége volt a hazai csapatnak, igaz, Vígh révén a Dorog is gólt szerezhetett volna. A második játékrész rögtön csákvári góllal kezdődött, a hazaiak pedig növelték is előnyüket. Földi találata már csak szépségtapaszt jelentett, így a Dorog zsinórban harmadszor is pont nélkül maradt és a 16. helyen áll a tabellán.